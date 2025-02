Nach Männer-Debakel bei Biathlon-WM: DSV tauscht Athleten aus und holt Neuen ins Team!

Nach dem deutschen Männer-Debakel in der Verfolgung bei der Biathlon-WM in Lenzerheide tauscht der DSV einen Athleten aus.

Von Tina Hofmann

Lenzerheide - Nach dem deutschen Männer-Debakel in der Verfolgung bei der Biathlon-WM in Lenzerheide nimmt der Deutsche Verband personelle Änderungen vor. Philipp Nawrath (32) wird am Mittwoch im Einzel nicht an den Start gehen.

David Zobel (28) erhält bei der WM in Lenzerheide seine Chance im Einzel. © Alessandro Trovati/AP/dpa Für ihn holen die Bosse Ersatzläufer David Zobel (28) in die Schweiz. Das teilte der Verband am Montag auf Instagram mit. Dafür verantwortlich sind aber nicht nur die schlechten Leistungen, sondern vor allem der Gesundheitszustand Nawraths. "Philipp ist leider noch leicht angeschlagen, weshalb das Trainerteam in Absprache mit Dr. Jan Wüstenfeld entschieden hat, ihn im Einzel zu schonen", hieß es auf der Seite. Bereits beim letzten Weltcup vor der WM in Antholz war Nawrath angeschlagen, schien sich in der Vorbereitung dann aber gut erholt zu haben. In Lenzerheide hatte er gleich zum Auftakt die Bronzemedaille mit der Mixed-Staffel gewonnen. Im Sprint landete er als bester Deutscher auf Rang 18, stürzte in der Verfolgung am Sonntag mit sieben Schießfehlern aber auf Platz 44 ab.

Biathlon-WM: David Zobel rückt für Philipp Nawrath ins Team