Drama um deutschen Star: Biathletin bricht am Anstieg zusammen und muss ins Krankenhaus

Drama im Biathlon: Die deutsche Läuferin Johanna Puff kollabierte im IBU-Cup in Obertilliach und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Tina Hofmann

Obertilliach (Österreich) - Die schlechten Nachrichten im deutschen Biathlon-Team reißen einfach nicht ab: Nachdem bekannt wurde, dass Star-Läuferin Franziska Preuß (31) an Corona und Influenza leidet, enthüllte ein Teamkollege jetzt ein Drama.

Johanna Puff (23) kollabierte am Wochenende beim IBU-Cup in Obertilliach. © Martin Schutt/dpa Denn während die A-Mannschaft im schwedischen Östersund um Weltcup-Punkte kämpfte, spielten sich im zweitklassigen IBU-Cup im österreichischen Obertilliach beängstigende Szenen ab. Dort kollabierte die deutsche Läuferin Johanna Puff beim Verfolgungswettbewerb. In den Ergebnislisten war die 23-Jährige nur mit "DNF" (did not finish) vermerkt. Weder sie noch der Verband äußerten sich zum Grund ihres Ausfalls. Doch nun gab ihn Biathlet David Zobel (29), der am ersten Wochenende ebenfalls den Sprung ins Weltcup-Team verpasste, preis. "Johanna ist an einem Anstieg kollabiert und musste ins Krankenhaus abtransportiert werden", berichtete er im Podcast "Extrarunde". Biathlon Bittere Weltcup-Absage! Biathlon-Star Preuß fällt mehrere Rennen aus Nach eingehenden Untersuchungen sei sie allerdings wieder aus der Klinik entlassen worden und habe sich auf den Heimweg machen können. Dennoch steckte allen Beteiligten der Schock in den Gliedern.

Biathlon: Deutsches Damen-Team von Krankheiten gebeutelt