DSV rigoros: Deutscher Biathlon-Star fliegt wegen schlechter Laufleistung aus dem Weltcup-Team

So gehen in Oberhof neben Preuß und Schneider Julia Kink, Selina Grotian, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt an den Start.

Anna Weidel (28) schoss in Annecy (Frankreich) im Sprint und der Verfolgung keinen einzigen Fehler bei sechs Schießeinlagen und trotzdem fliegt sie für den bevorstehenden Heim-Weltcup in Oberhof (9. bis 12. Januar) aus dem Team.

Nun muss die in Kufstein geborene Athletin in den IBU-Cup zurück. © IMAGO / frontalvision.com

Bei den Männern gibt es keine einzige Überraschung.

Dort bleibt es mit Philipp Horn, Simon Kaiser, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller und Justus Strelow beim Aufgebot, das auch in Frankreich vor der Weihnachts- und Neujahrspause schon dabei war.

"Dieser Weltcup ist für mich etwas ganz Besonderes, denn es ist mein erster Start beim Weltcup in Oberhof. Vor dieser unglaublichen Kulisse mit der fantastischen Stimmung freue ich mich besonders auf die Unterstützung der Fans im Stadion und entlang der Strecke, vor allem am berühmten Birxsteig", sagt Riethmüller voller Vorfreude auf das Event.

Die beiden Stationen in Deutschland (gemeinsam mit Ruhpolding) sind in jeder Saison stimmungstechnisch das absolute Highlight für das DSV-Team. Zunächst stehen in Thüringen Sprints, Verfolgungsrennen, Single-Mixed- und Mixed-Staffeln an, ehe es weiter nach Bayern geht.

Dort könnten die Kader-Karten neu gemischt werden.