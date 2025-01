Alleingang von Biathlon-Star: Extrawurst vor WM sorgt für Irritationen

Johannes Thingnes Bø (31) wird sich nicht mit dem norwegischen Team auf die Höhe bei der WM vorbereiten. © Sven Hoppe/dpa

Nach dem Weltcup in Antholz, bei dem für den erfolgsverwöhnten Champion erneut kein Sieg heraussprang, reiste die Mannschaft geschlossen zum Lavazèjoch, einem Gebirgspass in den Fleimstaler Alpen in Südtirol.

Dort bereitet sich die Nation auf das Highlight der Saison vor und will sich an die Höhe gewöhnen, da die WM (12. bis 23. Februar) im schweizerischen Lenzerheide auf 1476 Metern Höhe stattfindet.

Bø trat die Reise allerdings nicht mit an, sondern flog am Montag nach Hause zu seiner Familie nach Norwegen. "Das ist etwas, worüber ich schon lange nachgedacht habe. Jetzt weiß ich, dass es wirklich gut ist, nach Hause zu kommen", erklärt er seine Entscheidung.

Bei den Weltcups in Oberhof, Ruhpolding und Antholz wirkte er angeschlagen, landete zwar dreimal auf dem Treppchen, war aber weit entfernt von seiner gewohnten Dominanz.

Bundestrainer Siegfried Mazet (47) ist von Bøs Entscheidung nicht gerade begeistert. "Es ist ein Risiko für ihn, aber er hat seine Entscheidung getroffen. Es ist ja nicht so, dass alle kleinen Kinder ständig krank sind", kommentierte der Franzose trocken.