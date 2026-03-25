Deutscher Biathlon-Star teilt mit Tränen-Post gegen Kritiker aus: "Sehr verletzend"

Der deutsche Biathlon-Star Selina Grotian hat sich mit einem Tränen-Post auf Instagram zu Wort gemeldet und gegen ihre Kritiker ausgeteilt.

Von Tina Hofmann

Garmisch-Partenkirchen - Sie ist eines der hoffnungsvollsten Talente im deutschen Biathlon, hat mit 21 Jahren schon jede Menge erreicht, doch in der abgelaufenen Saison lief für Selina Grotian nicht alles so, wie sie es sich vorgestellt hatte.

Deutschlands Biathlon-Star Selina Grotian (21) hat auf Instagram gegen ihre Kritiker ausgeteilt. © Hendrik Schmidt/dpa Nach dem Weltcup-Finale im norwegischen Oslo meldete sich der DSV-Star auf ihrem Instagram-Profil zu Wort und packte nicht nur über die zahlreichen Herausforderungen in den letzten Monate aus, sondern knöpfte sich auch ihre Kritiker vor. "Das Jahr war tatsächlich von viel Zweifeln geprägt und es sind auch ein paar Tränen geflossen", startet sie ihr Statement. Denn der Auftakt in die Saison der Olympischen Winterspiele verlief für Selina Grotian alles andere als optimal. Bei aufsteigender Form in Richtung Winter handelte sie sich beim Weltcup-Auftakt in Östersund eine Corona-Infektion ein und musste abreisen. "Die Angst wieder zu früh anzufangen war sehr groß und wenn man in der Saison Wochen an Training verliert und die Wettkampfhärte fehlt, ist es richtig schwer, wieder in den Flow zu kommen", gesteht die 21-Jährige. Biathlon Personal-Knall bei DSV-Damen: Trainer-Duo muss deutsches Biathlon-Team verlassen Dennoch gelang es ihr, sich ihren "Kindheitstraum" zu erfüllen und sich für die Spiele in Mailand und Cortina zu qualifizieren. "Doch auch da konnte ich nicht die erwünschte Leistung abrufen", zeigt sich die Garmisch-Partenkirchenerin enttäuscht.

Biathlon: Selina Grotian teilt gegen ihre Kritiker aus