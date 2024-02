Nach Staffel-Enttäuschung: Deutsches Biathlon-Ass denkt wohl an Rücktritt!

Nové Město (Tschechien) - Während sich die deutschen Frauen am Samstag bei der Biathlon-WM über Edelmetall in der Staffel freuen konnten, herrschte bei den DSV-Männern eher Enttäuschung. Benedikt Doll (33) zeigte sich nach dem undankbaren vierten Platz nicht nur selbstkritisch, sondern deutete sogar persönliche Konsequenzen an.