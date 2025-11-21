Überraschung im deutschen Biathlon-Team: Trainer geben ihr freien Weltcup-Platz

Ruhpolding - Das kommt überraschend! Bei den Männern steht das deutsche Team für den Weltcup-Auftakt im Biathlon in einer Woche im schwedischen Östersund bereits, bei den Frauen sollen Qualifikationsrennen an diesem Wochenende in Ruhpolding die letzten Entscheidungen bringen. Doch jetzt haben die Trainer einen Platz schon vergeben.

Janina Hettich-Walz (29) bekam dank Trainerentscheid vorzeitig einen Weltcup-Platz. © Hendrik Schmidt/dpa

Er geht an die frisch gebackene Mama Janina Hettich-Walz (29). Das gab der DSV auf seiner Instagram-Seite am Freitag bekannt. "Zusätzlich zu den Herren-Nominierungen wurde nach dem Lehrgang in Idre Fjäll entschieden, Janina Hettich-Walz nach ihren außergewöhnlichen Leistungen bei DM und den international besetzten Wettkämpfen in Idre für den Weltcupauftakt in Östersund zu nominieren", heißt es auf dieser.

Die 29-Jährige war erst Ende Februar Mama einer kleinen Karlotta geworden und hatte nicht einmal sieben Monate danach ein sagenhaftes Comeback bei den Deutschen Meisterschaften am Arber gefeiert, als sie sich direkt den Titel über die 12,5 Kilometer im Einzel sicherte.

Bei den offenen schwedischen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Idre Fjäll konnte Hettich-Walz als einzige im Sprint die Phalanx der Lokalmatadorinnen durchbrechen und landete zwischen den Schwestern Elvira (26) und Hanna Öberg (30) auf Platz zwei. Im ersten Sprint war sie noch 19. geworden.

Somit muss Hettich-Walz zu den Wettkämpfen in Ruhpolding gar nicht antreten. Dort kämpfen jetzt andere um die zwei verbliebenen freien Plätze für den Auftakt in Östersund.