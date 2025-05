Alle Ziele erreicht! Eislöwen-Goalie aus den Birken geht glücklich - aber wohin?

Dresden - Er ist am Ziel seiner Träume: Danny aus den Birken (40) hat es in der Oberliga, in der DEL2 und in der DEL zum Meister-Goalie gebracht. Jetzt erklärt er seinen Abgang nach dem Aufstieg mit den Dresdner Eislöwen ...

Aus Ravensburg zurück, ging Danny aus den Birken (40) erst zum Arzt, feierte dann am Nachmittag mit dem Pokal und der Mannschaft die Meisterschaft auf dem Neumarkt. © DPA/Robert Michael

"Es war mein Ziel, zu spielen, Spaß zu haben und den Titel zu holen. All das konnte ich letztlich erreichen, was unheimlich toll ist", zeigte sich der 40-Jährige dankbar. Als der Olympia-Zweite von 2018 im Januar 2024 an die Elbe kam, sollte er mithelfen, die Eislöwen vorm Abstieg zu bewahren.

"Ich war damals auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Wenn ich etwas in Angriff nehme, ist dies immer mit einem großen Ziel verbunden. Als ich nach Dresden kam, wollte ich, trotz der damals schwierigen Lage, noch in die Play-offs kommen und habe verlängert, um die Meisterschaft zu gewinnen."

Und was kommt jetzt? Der gebürtige Düsseldorfer hat seine Goalie-Schule und lebt in Iserlohn. Nach dem gewonnenen DEL2-Finale in Ravensburg verriet er, nur weiterzumachen, wenn es Spaß macht.

Vielleicht kann er einen Trainer-Job mit dem des Goalies vereinen. In Landshut ist gerade sein Ex-Coach Uwe Krupp (59) verpflichtet worden. Die Bayern sollen gut zahlen und wollen aufsteigen.