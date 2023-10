Darum stockt der Dresdner Weg: Eislöwen-Sportdirektor Roos bezieht Stellung

Tribüne statt Eis: Diese Rolle hat sich Georgiy Saakyan (23, r.) nicht in Dresden vorgestellt. © Lutz Hentschel

Das Paradebeispiel ist Georgiy Saakyan (23). Der Stürmer wurde diesen Sommer extra nach vier Jahren an die Elbe zurückgeholt.

"Sein Entwicklungspotenzial hat er noch nicht ausgeschöpft. Dieses gilt es nun aus ihm herauszuholen", so Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (43) bei der Verpflichtung.

Ob's am 23-Jährigen liegt oder am System des Trainers - aktuell läuft's nicht bei Saakyan. Tribüne statt Eiszeit hieß es zuletzt. Wie lange wird sich der Rechtsschütze dies antun?

Roos: "Georgiy ist ein talentierter Spieler und hat Potenzial, aber er muss an seinem Defensivverhalten arbeiten." Gelingt ihm da ein Schritt nach vorn, wird er wieder spielen - vielleicht schon am Freitag in Kaufbeuren.