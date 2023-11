Eislöwen-Coach Neilson gefeuert? Beim Training stand ein anderer auf dem Eis!

Petteri Kilpivaara (38) stand stattdessen kurz vor 11 Uhr auf dem Eis. Die Spieler liefen sich kurz ein, bevor es zur Sache ging. Ein klarer Fingerzeig? Immerhin war Neilson am Sonntagabend erst aus Nottingham zurückgekehrt.

Am späten Sonntagabend hatte der DEL2-Klub zur Pressekonferenz für Montagmittag geladen. Aber bevor Geschäftsführer Maik Walsdorf (36) und Sportdirektor Matthias Roos (43) ihre Entscheidung, wie es in der Trainerfrage weitergeht, verrieten, sah TAG24 durchs Fenster der Eishalle: Corey Neilson (47) leitete das Vormittagstraining nicht mehr.

Ist Georgiy Saakyan (23) einer der Spieler, die eine Beurlaubung treffen könnte? © Lutz Hentschel

Spannend wird sein, welchen Spieler es treffen wird. Dass einige auf der Abschussliste stehen, ist spätestens nach dem vergangenen Spieltag klar. Da sprach Neilson von "fünf Passagieren". Roos muss auch da handeln.

Seit Wochen fällt in diesem Zusammenhang der Name Georgiy Saakyan (23). Der Stürmer stammt zwar aus dem eigenen Nachwuchs, kehrte nach vier Jahren in der Fremde zurück und sollte laut Walsdorf "lange gebunden werden".

Aber bereits früh zeichnete sich ab, dass es zwischen dem Trainer und dem Spieler nicht rund läuft. Gut möglich, dass er also auch beurlaubt wird. Es bleibt spannend.