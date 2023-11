Coach und Spieler im Kreuzfeuer: Kein Schnellschuss bei den Eislöwen!

Fokussiert aufs Spiel gegen Krefeld stand Eislöwen-Coach Corey Neilson (47) am Sonntag hinter der Bande. War's sein letztes Mal? © Lutz Hentschel

Wer am Montag mit einer schnellen Trainer-Entscheidung - Entlassung - gerechnet hat, wurde enttäuscht. Roos ließ seinen Worten vom Sonntagabend Taten folgen.

Nach dem ernüchternden 3:6 gegen Krefeld meinte er: "Wir haben eine Woche Zeit. Jedem tut es gut, paar Tage runterzufahren und die Gedanken zu sortieren."

Das soll nicht heißen, beim Tabellen-Elften der DEL2 sind die Verantwortlichen untätig. Vielmehr wird nach den Gründen gesucht.

Die Neilson-Kritik, dass fünf Spieler gegen Krefeld nur Passagiere waren, ergänzte Roos: "Ob's fünf, drei oder sieben waren, das wird jeder anders sehen - insgesamt war es zu wenig. Wenn dies gegen Kassel passiert, akzeptiere ich das. Aber gegen alle anderen Gegner sollten wir in der Lage sein, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken."

Liegt dies nun an Neilson oder an den Spielern? Fakt ist, der selbsternannte Lehrer scheint mit seinem Latein am Ende. Der 47-Jährige wirkt ausgebrannt und hat die Cracks in 18 Partien nicht zu einer Einheit geformt.