Eislöwen für Play-down-Serie gerüstet? "Wollen gewinnen und ein Zeichen setzen"

Dresden - "Das erste Spiel ist wichtig, sonst liegen wir 0:2 in der Serie hinten. Wir wollen gewinnen und ein Zeichen setzen", redete Eislöwen-Coach Niklas Sundblad (51) vor dem Auftakt der Play-down-Serie in Selb am morgigen Mittwoch (ab 19.30 Uhr) gegen die Wölfe nicht drumherum ...