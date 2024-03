Fan-Power soll Dresdner Eislöwen pushen! Kann Ex-Kapitän "Knacki" gestoppt werden?

Die Eislöwen-Fans wollen am heutigen Mittwoch zahlreich nach Selb aufbrechen, um das Team zu unterstützen. © Lutz Hentschel

Für den Auftakt der 1. Play-down-Runde (best of seven) setzen sich ein Fanbus und "paar Privatfahrer" aus Elbflorenz in Bewegung.

Selbst Kurzentschlossene können die gut 200-Kilometer-Reise noch antreten. In der Netzsch-Arena (fasst 3983 Zuschauer) gab's am Dienstag noch reichlich Tickets. Anders in Dresden, da sind für Freitag bereits 4000 weg.

Mit der Fan-Power wollen die Eislöwen im 1. Match den Sieg einfahren - am besten durch schnelle Tore, wie zuletzt beim 8:1 daheim gegen die Wölfe.

"Ein gutes Spiel. Die Energie war super", erinnert sich Coach Niklas Sundblad (51).

Er weiß aber auch: "Wenn du sofort drei zu null führst, dann ist es leicht. Liegst du hinten, musst du kämpfen, checken. Das ist immer schwerer - auch mental." Umso wichtiger wird der Support der Anhänger.

Vielleicht hilft der Fakt, dass Selb das drittschwächste Heimteam der Liga in der Hauptrunde war und die letzten fünf Auswärtsspiele verlor. Dazu ist ihre Schwäche die Defensive. Mit gutem, aggressivem Forechecking kann man die Wölfe in die Knie zwingen.