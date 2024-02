Feuerwerk besser als Spiel? Eislöwen-Coach Sundblad mit Galgenhumor nach Derby-Niederlage

Klingenthal - "Das Feuerwerk war vielleicht besser als unser Spiel heute", übte sich Eislöwen-Coach Niklas Sundblad am Freitagabend in Galgenhumor. Seine Truppe sah beim 3:7 gegen die Eispiraten nur im zweiten Drittel wirklich einen Stich. In Summe zu wenig für die Pre-Play-off-Ambitionen.