Heiße Halbfinal-Serie gegen Kassel startet: Eislöwen wollen Saison des Favoriten beenden

Am Freitag startet für die Dresdner Eislöwen rund um Torhüter Danny aus den Birken (40, l.) die Halbfinale-Serie gegen die Kassel Huskies. © Jan-Malte Diekmann

Schließlich ist das Ziel Aufstieg klar formuliert. Die Huskies haben das auch - Jahr für Jahr. Einer von beiden muss nach der Halbfinalserie (best of seven) im nächsten Jahr neu angreifen.

"Kassel hat mit Sicherheit den höheren Druck, sie sind Hauptrunden-Sieger und wollen seit Jahren eine Liga höher", so Roos. "Für uns ist der größte Druck weg, wir können nur noch gewinnen. Es ist nicht schlimm, dass das der Top-Favorit ist. Wir können Kassel schlagen und das wollen wir auch. Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur auf Augenhöhe spielen, sondern auch ihre Saison beenden können."

Spiel eins der Serie am Freitagabend (19.30 Uhr/SportdeutschlandTV) könnte aber alles andere als ein Leckerbissen werden.

Denn Eislöwen-Coach Niklas Sundblad (52) lobte nach der Viertelfinalserie gegen Rosenheim vor allem seine Defensive. "Das müssen wir mitnehmen! Aber auch Kassel hat die wenigsten Gegentore in der Liga."