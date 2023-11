Nach Neilson-Aus bei den Eislöwen: Er ist der neue Cheftrainer!

Petteri Kilpivaara (38), bisher Co-Trainer bei den Dresdner Eislöwen, übernimmt wie schon in der vergangenen Saison die Position des Cheftrainers. © Lutz Hentschel

"Corey Neilson ist beurlaubt", teilte der Sportliche Leiter Matthias Roos (43) am heutigen Montag mit. "Stand jetzt ist Petteri Cheftrainer."

Roos nennt auch klar die Gründe für den unvermeidlichen Wechsel. Aus seiner Sicht haben die Eislöwen die "Grundidee" von Neilsons (47) Spielweise "nur phasenweise aufs Eis gebraucht - vielleicht 30, 35 Minuten".

Der Sportliche Leiter glaubte nicht daran, dass der Kanadier die Stellschrauben aktiv gedreht hätte, um das Team aus der Krise zu führen. Roos sieht die "größte Chance mit Petteri, weil er die Mannschaft kennt".



Der Finne selbst geht das Projekt "Cheftrainer" wie schon im Februar gelassen an. Für ihr zählt: "Dass wir jetzt gut genug spielen, wir wieder in die Spur kommen und ich weitermachen darf." Kilpivaara ist also bereit längerfristig Verantwortung zu tragen, das war im Frühjahr noch anders.

An die Spieler hat er sich deutlich gerichtet: "Ich habe die ganze Mannschaft in die Pflicht genommen. Ihnen gesagt, was die Erwartungshaltung ist. Hoffentlich können wir dies schon Sonntag auf dem Eis sehen. Das Erste was ich sehen will, dass jeder mit Herz, Energie, Leidenschaft spielt."