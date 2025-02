Zuschauer-Boom bei den Eislöwen! Heimspiele bereits neunmal ausverkauft

Der fürs Ticketing zuständige Prokurist Steve Maschik erklärte am Dienstag: "Für die letzten Hauptrunden-Heimspiele gegen Freiburg am Sonntag und am Freitag darauf gegen Ravensburg steuern wir auch wieder auf ausverkauft zu."

Erfolg macht sexy. Auch wenn Eislöwen-Kapitän Travis Turnbull (38) hier die Scheibe nicht im Nauheimer Kasten versenkt, sein Team spielt eine überragende Saison, die im April gekrönt werden soll. © Lutz Hentschel

"Soweit ich mich erinnern kann, ist dies Rekord", freute sich am Sonntag Geschäftsführer Maik Walsdorf am Rande des Spiels gegen Bad Nauheim. Und die Festtage sollen erst noch beginnen.

Die 52 Hauptrunden-Partien waren nur die Aufwärmphase für die eigentliche Saison - die Play-offs.

Am 12. März beginnen die Viertelfinals. Dresden hat Heimrecht und nächste Woche soll auch dafür der Ticketverkauf beginnen, auch wenn der Gegner für die "Best of seven"-Serie noch nicht feststeht. Das Ziel heißt Finale. Diese Serie würde am 17. April beginnen.

Schaffen es die Eislöwen dahin, dürfte die Arena noch achtmal ausverkauft werden. Das wäre eine sagenhafte Zuschauerzahl von 121.781. Werden es in den Serien die maximal vier Heimspiele sind sogar 140.000 drin!