"Härteste Partie in unserem Leben": Eisbären müssen nach dem Tod von Tobias Eder (†26) wieder aufs Eis

Die Eisbären Berlin müssen am Sonntag in der DEL in der heimischen Uber Arena das erste Mal nach dem Tod von Tobias Eder aufs Eis.

Von Tina Hofmann

Berlin - Was für ein schwerer Gang: Nicht einmal vier Tage hatten die Eishockey-Profis der Berliner Eisbären Zeit, den tragischen Tod ihres Mannschaftskollegen Tobias Eder (†26) zu verarbeiten. Am heutigen Sonntag müssen sie in der DEL wieder aufs Eis, um 19 Uhr treffen sie in der heimischen Uber Arena auf die Nürnberg Ice Tigers. Beide Teams werden mit Trauerflor auflaufen.

Am Freitag wurde in den deutschen DEL-Arenen Tobias Eder (†26) gedacht. So wie hier in Düsseldorf, wo er in seiner Karriere auch spielte. © IMAGO / Kirchner-Media "Ich weiß nicht, wie wir alle uns am Sonntag fühlen werden. Ich weiß nur, dass es eine der härtesten Partien in unserem Leben sein wird. Ich weiß nicht, welche Emotionen wir haben werden und wie gut wir bereit sind zu spielen. Wir werden da sein, Tobi wird in Gedanken bei uns sein, und wir werden ihn gemeinsam mit den Fans ehren. Und zusammen werden wir uns langsam zurückkämpfen", sagte Trainer Serge Aubin (49) auf der Homepage des Klubs. Nicht nur, weil der Nationalspieler am Mittwoch an Komplikationen einer Speiseröhrenkrebs-Erkrankung verstarb, wird am Sonntag alles anders sein. Der Verein ändert die kompletten Abläufe rund um das Spiel. Wie der Klub bereits am Samstag auf Instagram mitteilte, verzichtet der Verein auf jegliche Show-Elemente vor und während der Begegnung. Es wird keinen Event-Charakter geben, die Spieler werden nicht wie üblich mit einer Einlauf-Show präsentiert, sondern jeder Spieler betritt für sich über die Bank das Eis. Eishockey Hoden gerissen! Böser Eishockey-Treffer beendet wohl Karriere Sonst kommen die Kufencracks aus einem riesigen Eisbären-Maul heraus aufs Eis gelaufen. Sollten die Berliner das Spiel für sich entscheiden können, wird es auch keine übliche Ehrenrunde geben. Dafür liegt in der Arena ein Kondolenzbuch aus, das im Anschluss der Familie des Verstorbenen übergeben werden soll. Schon direkt nach dem tragischen Tod Eders hatten die Fans an der Pforte neun der Arena Blumen niedergelegt und ein Meer aus Kerzen entstehen lassen.

Eder erlag am Mittwoch Komplikationen einer Speiseröhrenkrebs-Erkrankung, die im Sommer 2024 bei ihm diagnostiziert wurde. © Christian Kolbert/dpa

Eisbären Berlin: Nach Trauermarsch und Gedenkort kommt es heute zur Schweigeminute