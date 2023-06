Fans laufen Sturm! Deutscher Eishockey-Klub verpflichtet verurteilten Vergewaltiger

Peter Draisaitl (57) muss sich als Sportlicher Leiter der Krefeld Pinguine nun für den Transfer des Stürmers verteidigen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Während die Rückkehr von Deutschlands Ikone Christian Ehrhoff (40) für Jubel im ganzen Land sorgte, schauen Fans nun mit Entsetzen in den Niederrhein.

Am Freitag gab der ehemalige Erstligist, der in der abgelaufenen Saison den direkten Wiederaufstieg in die DEL verpasste, den Transfer des US-Amerikaners Ben Johnson (28) bekannt.

Der Center unterschrieb einen Jahresvertrag, kommt vom slowakischen Erstligisten HC Nove Zamky.

In der Pressemitteilung freute sich der ehemalige Profi Peter Draisaitl (57) über den Neuzugang: "Wir haben schon seit letztem Jahr Kontakt zu Ben Johnson. Er bringt alles mit, was einen guten Mittelstürmer ausmacht. Im Verbund mit dem Trainerstab war uns klar, dass wir uns auf dieser Position noch verstärken müssen, und freuen uns, dass wir mit Ben einen starken Center verpflichten können. Er fühlt sich an beiden Enden des Eises wohl, arbeitet jeden Shift hart und ist ein kompletter Stürmer", so der Sportliche Leiter der Pinguine.

Die Meldung war kurze Zeit draußen, da fiel den Ersten auf, dass es um ebenjenen Ben Johnson doch eine besondere Geschichte gab. In seiner Vita sucht man die Jahre 2016 bis 2018 nämlich vergeblich als Eishockey-Spieler. Mit einem simplen Grund: Der 28-Jährige saß zu dieser Zeit im Knast!