Nationalkeeper wechselt an den Rhein: Kölner Haie verkünden nächsten Neuzugang

Trotz seines jungen Alters hat Ancicka schon einiges an Erfahrung vorzuweisen. Seit 2020 gehörte er fest zum Kader der Eisbären aus Berlin und spielte in der vergangenen Saison seine erste als Stammtorwart.

"Wir sind sehr froh, dass wir Tobias Ancicka für unseren Kader gewinnen und von unserem Konzept überzeugen konnten. Er ist ein junger, gut ausgebildeter Torwart, der in der Vergangenheit schon viel Erfahrung in der PENNY DEL sammeln konnte und zusätzlich einige Spiele in der Champions Hockey League absolviert hat", freut sich Headcoach Uwe Krupp (57) über den neuen Torhüter in den Reihen des KEC.

Auch im Ausland war der 22-Jährige schon aktiv. In der Spielzeit 2019/20 spielte er für die U20 der Raumon Lukkos. Im April dieses Jahres feierte im Testspiel gegen Tschechien sein Länderspieldebüt in der deutschen A-Nationalmannschaft. Zuvor sammelte er schon internationale Erfahrung im Dress der U-Nationalmannschaften.

"Ich freue mich sehr, ab der kommenden Saison ein Teil der Haie zu sein. In Köln möchte ich auf meine vergangenen Jahre in der DEL aufbauen und die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen. Dazu freue ich mich schon sehr auf die besondere Stimmung in der LANXESS arena", so der neue Haie-Keeper.

Der Goalie ist nach Gregor MacLeod von den Nürnberger Ice Tigers der zweite Neuzugang für die kommende Saison. Zudem hält sich weiterhin hartnäckig das Gerücht, dass Dänen-Angreifer Frederik Storm (34) vom Vize-Meister ERC Ingolstadt an den Rhein wechselt.