Schock in der Eishockey-Szene: Russisches Top-Talent (21) stirbt in Münchner Klinik

Rodion Amirow (†21) war ein vielversprechendes russisches Eishockey-Talent, das in der NHL durchstarten wollte. © IMAGO / Bildbyran

Wie sein Verein, der NHL-Klub Toronto Maple Leafs, am Dienstag mitteilte, erlag der Stürmer am Montag in einer Münchner Klinik einem Hirntumor.

Im Februar 2022 war die Krankheit bei dem Junioren-Auswahlspieler entdeckt worden. Er hatte die Saison beim KHL-Klub Salawat Julajew begonnen. Er verletzte sich früh, während der Reha-Phase traten erste Symptome der Krankheit auf, intensive Untersuchungen ergaben schließlich die niederschmetternde Diagnose.

"Die gesamte Organisation der Maple Leafs ist am Boden zerstört über diesen tragischen Verlust", sagte Maple-Leafs-Präsident und stellvertretender Gouverneur Brendan Shanahan (54) auf der Homepage des Vereins.

Er betonte, dass Amirow während seines Kampfes gegen die heimtückische Krankheit ein positives und inspirierendes Vorbild für alle um ihm herum bei den kurzen Besuchen gewesen sei, die er dem Team und den Fans in Toronto abstattete.

"Es ist unglaublich traurig, dass ein so vielversprechender junger Mann so früh von uns gegangen ist. Wir sprechen Rodions Familie und Freunden unser tiefstes Beileid aus und trauern gemeinsam um ihn", so Shanahan.