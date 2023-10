Trauer im deutschen Eishockey: Torwart stirbt neun Monate nach Krebs-Diagnose

Hannover - Der 4. Januar 2023 sollte für Jan Dalgic ein Feiertag sein. Sein 25. Geburtstag stand an, doch der Tag endete für ihn als Notfall im Krankenhaus. Am Abend erhielt der talentierte deutsche Eishockey -Torhüter die Schockdiagnose Gehirntumor. Neun Monate später ist der junge Mann tot. Er hat den Kampf gegen die heimtückische Krankheit verloren.

Torhüter Jan Dalgic (†25) hat den Kampf gegen den Krebs verloren. © IMAGO / Nordphoto

Wie sein Verein, die Hannover Indians, am Samstag auf seiner Homepage mitteilte, verstarb der Keeper in den frühen Morgenstunden. "Es sollte der 'Save of his Life' sein, aber leider hat er den Kampf gegen den übermächtigen Gegner nun doch nicht gewinnen können", schreiben die Verantwortlichen.

Wenn ein Torhüter im Eishockey eine tolle Parade zeigt, einen Schuss hält, dann spricht man von einem "Save". Doch dieses Mal musste er nicht den Puck festhalten, sondern sein Leben - es gelang ihm nicht.

"Die Indians trauern um einen besonderen Menschen und stehen fassungslos vor der Empfindung der Ungerechtigkeit, die einen so jungen Menschen aus dem Leben reißt, dass eigentlich gerade erst begonnen hatte", kann der Klub aus Hannover das harte Schicksal nicht fassen.

Seine Familie kümmerte sich laut Angaben des Vereins bis zuletzt aufopferungsvoll um Jan, der in seiner Karriere nicht nur für die Indians in der Oberliga, sondern auch für den ESV Kaufbeuren in der DEL zwischen den Pfosten stand.