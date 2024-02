Deutsche Ski-Ikone geht nach Horror-Stürzen auf Frauen los: "Waren überfordert!"

Cortina d'Ampezzo (Italien) - In den vergangenen Tagen rissen die Nachrichten über die einzelnen Horror-Diagnosen der schweren Stürze im Ski-Alpin -Zirkus nicht ab. Beim Weltcup in Cortina d'Ampezzo hatte es zahlreiche Unfälle auf der Piste gegeben.

Die deutsche Ski-Legende Markus Wasmeier (60) sieht die Schuld der Stürze bei den Frauen selbst. © Sven Hoppe/dpa

Dabei rückten die Veranstalter in den Fokus, die Rede von schwer fahrbaren Strecken war die Rede, die die Gesundheit der Sportlerinnen gefährden.

Die deutsche Ski-Legende Markus Wasmeier (60) sieht das allerdings komplett anders. "Vielleicht waren die Damen auf dieser Strecke etwas überfordert, denn eigentlich passte alles - die Piste war top, der Kurs auch, die Sicht war in Ordnung", sagt der Olympiasieger von 1994 im Interview mit Sport1.

Dass in den ersten drei Rennen in Italien gleich 35 Frauen nicht ins Ziel kamen, erklärt er sich so: "Wenn ich mir die Fehler aus Cortina anschaue, dann waren das alles extreme Fahr- und Linienfehler. Das hat mich ein bisschen verwundert", so der Deutsche.

Auch die Freundin vom aktuell schwer verletzten Star Aleksander Aamodt Kilde (31) blieb nicht verschont. "Das sind Fehler, die Leuten wie Mikaela Shiffrin doch gar nicht hätten passieren dürfen", meint Wasmeier weiter.

Auch die US-Amerikanerin musste nach einem Sturz mit dem Helikopter abtransportiert werden. Die schlimmsten Befürchtungen eines Kreuzbandrisses bestätigten sich allerdings nicht. Sie erlitt eine Außenband-Dehnung im linken Knie.