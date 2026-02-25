Dieser Kommentar unter dem Verletzungs-Update von Lindsey Vonn sorgt für Wirbel

USA - Nichts war in den Tagen der Olympischen Winterspiele und danach so heiß diskutiert wie die Horror-Verletzung von Ski-Alpin -Star Lindsey Vonn (41). Nun sorgt sie erneut für jede Menge Wirbel, aber ganz unfreiwillig.

Unter dem Verletzungsupdate von Lindsey Vonn (41) kommentierte Fußball-Legende Cristiano Ronaldo (41). © Screenshot/Instagram/Lindsey Vonn

Am Dienstag gab sie auf ihrer Instagram-Seite ein Update zu ihrer Blessur, binnen kurzer Zeit war die Kommentarspalte voll. Dabei fiel besonders ein Beitrag auf: der einer Fußball-Legende.

Denn kein Geringerer als Ballzauberer Cristiano Ronaldo (41) sprach der Ausnahmeathletin Mut zu. "Champions zeichnen sich durch die Momente aus, in denen sie gewinnen, und durch die Momente, in denen sie sich weigern, aufzugeben", schrieb der Portugiese.

Mit direkten Worte wandte er sich weiter an die US-Amerikanerin: "Die Berge, die du bezwungen hast, waren nie größer als die Kraft, die du in dir trägst. Kämpfe weiter. Legenden steigen immer wieder auf", hieß es von ihm weiter.

Im Internet blieb der Kommentar vielen natürlich nicht lange verborgen, sein Beitrag wurde dann noch fast 800 Mal kommentiert.

Generell ist die Anteilnahme aus der Sport- und Promiwelt an der heftigen Verletzung Vonns enorm. Die Abfahrtsolympiasiegerin von 2010 war in Mailand und Cortina mit einem Kreuzbandriss im linken Knie an den Abfahrts-Start gegangen und stürzte dann schwer.