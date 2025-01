Nach Koma und Hirnblutung: Teamkollege gibt Update zu Ski-Star und fordert Konsequenzen

Kitzbühel (Österreich) - Am kommenden Wochenende stehen im Ski-Alpin-Weltcup die berühmt-berüchtigten Hahnenkamm-Rennen an. In der Vorsaison gewann der Franzose Cyprien Sarrazin (30) gleich beide ausgetragenen Abfahrten - jetzt muss er darum bangen, jemals wieder in den Weltcup zurückzukehren.