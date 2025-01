Er muss das Laufen wieder lernen: So schwer hat sich das deutsche Ski-Ass auf der Streif verletzt

München - Bei diesen Bildern bekommt man einen Eindruck, was es heißt, das Laufen neu zu lernen! Skirennfahrer Jacob Schramm (26) hat nach seiner schweren Verletzung im Ski-Alpin-Weltcup auf der Streif in Kitzbühel Einblicke in den ersten Tag auf seinem langen Weg zurück in die Normalität geliefert.

Am 22. Januar stürzte Jacob Schramm im zweiten Training auf der Streif in Kitzbühel schwer und verletzte sich an beiden Knien. © imago / GEPA pictures

Das DSV-Ass postete in seiner Instagram-Story ein Video, das ihn bei seinem ersten zarten Gehversuch zeigt. Der Mann aus dem Frankenwald wird dabei von einer Krankenschwester gestützt, hält sich zudem an einer fahrbaren Gehhilfe fest.

Beide Knie sind schwer verbunden. Mit einem Augenzwinkern schreibt er: "Tag 1/42.195". So lange wird seine Rehabilitation hoffentlich nicht dauern, mit vielen Monaten ist allerdings zu rechnen, was seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina erheblich in Gefahr bringt.

Seinen Humor hat der Spitzensportler aber nicht verloren. Er kann im Krankenbett schon wieder lachen, präsentiert ein Geschenk der Veranstalter des Hahnenkammrennens, wie die Abfahrt auf der Streif genannt wird.

Schramm gab vor wenigen Tagen Details zu seiner schweren Verletzung bekannt. Das Ausmaß seiner Blessur liest sich wie das Drehbuch eines Horrorfilms.