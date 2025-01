Auf der Streif schwer verletzt: Horror-Diagnose für deutschen Abfahrtsläufer

Kitzbühel - Zahlreiche Horror-Verletzungen haben den Ski-Alpin -Zirkus in dieser Saison bereits erschüttert, jetzt hat es auch einen deutschen Athleten schwer erwischt.

Jacob Schramm (26) liegt nach seinem Sturz auf der Streif mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. © imago / GEPA pictures

Jacob Schramm (26) war am Mittwoch beim Training in Kitzbühel auf der berühmt-berüchtigten Streif gestürzt. Nach langer Behandlungszeit am Rande der Piste musste er schließlich mit dem Hubschrauber nach St. Johann geflogen werden.

Von dort aus ging es in die Unfallklinik Murnau nach Deutschland, wo laut des deutschen Skiverbandes am Ende eine niederschmetternde Diagnose für den Abfahrtsläufer gestellt wurde: Er erlitt in beiden Knien einen Riss des vorderen Kreuzbandes.

Im rechten Knie ist zudem das hintere Kreuzband durch. Auch eine Gehirnerschütterung hatte der im Frankenwald aufgewachsene Athlet erlitten.

Damit ist für ihn nicht nur die Saison beendet, sondern es geraten auch die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina für den Skirennfahrer in Gefahr.

Nach der Operation an beiden Knien wird für den in Berchtesgaden lebenden Schramm eine lange Phase der Rehabilitation folgen, bevor er wieder auf den Hang darf.