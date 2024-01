"Das ist nicht normal": Sturz-Dramen lösen Diskussionen im Skisport aus!

Wengen (Schweiz) - Die diesjährige Ski-Alpin-Saison ist geprägt von zahlreichen Absagen und schweren Verletzungen . Auch im schweizerischen Wengen sieht es an diesem Wochenende nicht anders aus - das regt nun große Diskussionen über den vollgestopften Weltcup-Kalender an.

Der heftige Crash von Aleksander Aamodt Kilde (31) bringt für viele Alpinisten das Fass zum Überlaufen. © Peter Schneider/KEYSTONE/dpa

Drei Rennen in Wengen, drei schwere Stürze: In der verkürzten Abfahrt am Donnerstag kam der Schweizer Marco Kohler (26) zu Fall und zerstörte sich dabei das Knie.

Am Freitag im Super-G traf es den Franzosen Alexis Pinturault (32), der sich das Kreuzband riss - für beide Sportler ist die Saison vorzeitig beendet.

Am Samstag dann war es schließlich Aleksander Aamodt Kilde (31), der in der Abfahrt mit Vollspeed in den Fangnetzen landete und dabei offenbar noch Glück im Unglück hatte: Dem ersten Verdacht eines offenen Unterschenkelbruchs widersprach das norwegische Alpin-Team auf Instagram.

Kilde habe keine Brüche erlitten, sondern "nur" eine ausgekugelte Schulter, einen Schnitt in der Wade und Prellungen.

Dennoch versetzte besonders der Sturz des Norwegers der Szene einen Schock, schließlich verließen den 31-Jährige kurz vor dem Ziel einfach seine Kräfte - nach drei Speedrennen in drei Tagen auf der anspruchsvollen Piste kein Wunder.

"Drei Tage in Folge sind auf der längsten Strecke im Weltcup zu viel", betonte etwa Super-G-Sieger Cyprien Sarrazin (29) nach Kildes Verletzung im ORF. "Das ist nicht normal. Aleksander ist der stärkste Rennfahrer der Welt und er ist vor dem Ziel gestürzt."