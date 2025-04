Schwerer Schicksalsschlag: Ski-Star Lindsey Vonn trauert um Familienmitglied

USA - Mit ihrem Sensations-Comeback und dem krönenden Abschluss eines zweiten Platzes beim Super-G in Sub Valley hatte die Grande Dame des Ski Alpin, Lindsey Vonn (40), allen Grund zur Freude. Nun wird sie jedoch von einem schweren Schicksalsschlag heimgesucht.

Ihre geliebte Hündin habe nie Angst gehabt, etwas Neues auszuprobieren, sei immer glücklich gewesen und habe Vonn eine große bedingungslose Liebe gegeben. Lucy litt in den vergangenen Jahren an diversen Tumoren und hatte ihr Augenlicht fast komplett verloren.

"RIP Lucy🐶🕊️... heute hat uns meine süße, süße Lucy verlassen", schrieb die Olympiasiegerin von 2010 im Netz. "Vor 9 Jahren trat sie in mein Leben, und vom ersten bis zum letzten Moment hat sie mir und allen, die sie traf, so viel Licht und Liebe gebracht. Wir sind zusammen um die Welt gereist, sind Ski gefahren, gewandert, geradelt, haben die Welt erkundet, sind Wasserfälle hinuntergestürzt, in Luftballons aufgestiegen, zu den Olympischen Spielen gefahren ...", erinnerte sich Vonn emotional.

Vonn und ihre Hündin Lucy waren absolut unzertrennlich. © Screenshot/Instagram/vonndogs

Im August 2022 trauerte der Ski-Star um ihre Mama, die den Kampf gegen die heimtückische Nervenkrankheit ALS verlor.

Sieben Monate zuvor war bereits ihr Hund Bear verstorben. Ihr bleiben nun noch der zwölf Jahre alte Boxer-Labrador-Mischling Leo und ihre Belgische Schäferhündin Jade.

"Vielen Dank an all die unglaublichen Tierärzte, die ihr im Laufe der Jahre und besonders in den letzten Tagen geholfen haben. Ihr alle habt alles getan, was möglich war, um sie zu retten, und ich werde euch für immer dankbar sein", schrieb sie über die Hilfe, die ihren Hunden zuletzt zuteilwurde.

Denn auch Leo litt an einem Tumor, befindet sich in Remission. "Es ist wieder so, wie alles angefangen hat ... nur ich und Leo. Ich bin dankbar, dass ich ihn noch habe", erklärte Vonn.

Leo ist der Hund, der vom ursprünglichen Trio übrig geblieben ist, Jade stieß im April 2022 zur Familie.