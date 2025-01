Karbon-Streit nach Horror-Sturz: Ski-Nationalcoach fordert Verbot

Dem deutschen Ex-Skirennläufer Josef Ferstl (36) treiben die Karbonschienen große Sorgenfalten auf die Stirn. © KERSTIN JOENSSON / AFP

Zuvor hatte der ehemalige Top-Fahrer Josef Ferstl (36) gegenüber Sport Bild bereits in eine ähnliche Kerbe geschlagen.

"Durch die Karbonschiene gibt bei ihm gar nichts mehr nach, und Sarrazin wurde ausgehebelt, wie von einem Katapult weggeschleudert", so der Oberbayer.

2024 in Kitzbühel habe sich zwar gezeigt, wie nützlich die Wunderwaffe auf der Piste sein kann, doch bei Stürzen sei die damit verbundene Gefahr einfach zu groß. "Da geht es dann um Rollstuhl oder sogar um Leben und Tod", meinte der 36-Jährige.

Landsmann und Ex-Rennläufer Johan Clarey (44) zweifelte im Interview mit Eurosport hingegen an einer Mitschuld der Karbonschienen: "Ich bin nicht der Meinung, dass der Sturz damit in Zusammenhang steht. Auch drei andere Athleten stürzten an dieser Stelle."

"Dort gab es eine große Änderung der Schneeverhältnisse zu einer sehr eisigen Piste, die auf äußerst griffigen Schnee folgte. Das eigentliche Problem lag also eher in den sich verändernden Bedingungen als in seiner Ausrüstung", fügte der Franzose an.