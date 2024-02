Emotionaler Abschied: Olympia-Star beendet Ski-Karriere!

Norwegen - Vor einem Monat durfte sich Ragnhild Mowinckel (31) in Italien noch über ihren vierten Weltcupsieg freuen, es könnte allerdings ihr letzter gewesen sein. Die norwegische Skirennläuferin hängt die Bretter zum Saisonende an den Nagel.

Ende Januar ließ Ragnhild Mowinckel (31) in Italien die Korken knallen, bald wartet der Abschieds-Sekt. © Tiziana FABI / AFP

Das gab die zweimalige Olympia-Zweite am Montag in einem emotionalen Video in den sozialen Netzwerken bekannt.

Es sei ein "einmaliges Abenteuer" gewesen, weshalb sich der Abschied nun zwar "komisch, aber doch schön" anfühle. "Und auch wenn es jetzt nicht so aussehen mag, bin ich glücklich mit der Entscheidung", erklärte die 31-Jährige unter Tränen.

Den Entschluss habe sie schon vor dem Wochenende Ende Januar im italienischen Cortina d’Ampezzo gefasst, wo sich "Ragmow" den ersten Platz in der Abfahrt und somit ihren vierten Einzel-Weltcupsieg schnappte.

"Ich glaube, die acht Jahre alte Ragnhild wäre stolz auf die 31-jährige Ragnhild", so Mowinckel weiter. "Sie hatte Träume, die wir gemeinsam erreicht haben."

Neben zwei Silbermedaillen in der Abfahrt und im Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang fuhr die aus Molde stammende Norwegerin auch zweimal Bronze bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2019 und 2023 ein.

Allerdings waren sowohl ihre Karriere als auch ihre letzte Saison nicht nur von Höhen geprägt.