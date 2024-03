Ski-Superstar erinnert mit kuriosem Ekel-Video an verstorbenen Papa (†65)

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat zum 70. Geburtstag ihres verstorbenen Vaters ein Video auf Instagram und eine emotionale Botschaft geteilt.

Von Florian Mentele

USA - Jahrelang hat Jeff Shiffrin (†65) seine Tochter Mikaela (28) auf ihrem Weg an die Ski-Weltspitze begleitet, bis er vor vier Jahren starb. Am heutigen Freitag hätte er seinen 70. Geburtstag gefeiert, was die zweifache Olympiasiegerin in Erinnerung schwelgen lässt - auch wenn die nicht immer appetitlich waren.

Kurz vor ihrem Weltcup-Comeback am Wochenende stand für Mikaela Shiffrin (28) ein emotionaler Tag im Kalender. © AFP/Vladimir Simicek Anlässlich des runden Ehrentags teilte die 28-jährige US-Amerikanerin ein Video ihres verschiedenen Papas auf Instagram, in dem er Katze Muffin im Arm hält, die sich offensichtlich gerade auf ihn und den Holzboden erleichtert hat. "Das ist vielleicht nicht das 'geschmackvollste' Video, um es an seinem Geburtstag zu teilen, aber ich kann seine Stimme hören und ich kann sein Lächeln sehen", schrieb die siebenfache Weltmeisterin dazu. Shiffrin Senior fieberte regelmäßig mit seiner Tochter vor Ort mit und sah sie bei zwei Olympischen Winterspielen Goldmedaillen in die Luft strecken. Außerdem nutzte er sein medizinisches Wissen als Anästhesist, um an ihren Trainingsmethoden zu feilen. Ski Alpin Emotionaler Abschied: Olympia-Star beendet Ski-Karriere! Am 2. Februar 2020 kam er allerdings bei einem Unfall im Familienhaus im Bundesstaat Colorado ums Leben, wie die Associated Press berichtete. "Wenn ich mir Bilder und Videos wie dieses ansehe, beruhigt das die Panik in meinem Herzen, dass in meinem Kopf irgendwann kein Platz mehr ist, um diese Erinnerungen an ihn zu bewahren", so die erfolgreichste Skifahrerin der Weltcup-Geschichte weiter.

Mikaela Shiffrin erinnert auf Instagram an ihren verstorbenen Vater

Mikaela Shiffrin nahm nach dem Tod ihres Vaters eine Auszeit