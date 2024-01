"Wollte Universum niederbrennen": Ski-Superstar durchlebt Gefühlschaos!

Bern (Schweiz) - "Es waren sehr herausfordernde Tage", schluchzte Ski-Superstar Mikaela Shiffrin (28) nach ihrem Nachtslalom-Sieg in Flachau am Dienstag unter Tränen ins Mikrofon. Der schwere Sturz ihres Freundes Aleksander Aamodt Kilde (31) hatte sie sichtlich mitgenommen. Nun gewährte die US-Amerikanerin ihren Fans intime Einblicke in die aufreibende Gefühls-Odyssee.

Im Krankenhaus versorgte Mikaela Shiffrin (28) ihren Aleksander (31) liebevoll. © Screenshot/Instagram/mikaelashiffrin

Auf Instagram teilte sie siebenmalige Weltmeisterin nicht nur ein paar bittersüße Fotos aus dem Krankenhaus, sondern beschrieb auch die nervenaufreibende Tortur nach dem heftigen Unfall ihres Lebensgefährten bei der Abfahrt in Wengen am vergangenen Samstag.

"Es fühlt sich an, als hätte ich in den letzten vier Tagen Tausend Leben gelebt", schrieb die beste Skifahrerin der Welt in dem Post.

"Und ich bin nicht diejenige, die es mit 120 Kilometern pro Stunde direkt in die Netzmauer geschickt hat."

Der norwegische Speed-Spezialist war in der Schweiz mit hohem Tempo in die Reusen gekracht und zunächst liegen geblieben. Anschließend flog ihn ein Hubschrauber nach langer Behandlungspause in ein Berner Krankenhaus.

Der erste Verdacht auf einen offenen Oberschenkelbruch bestätigte sich zwar zum Glück nicht, doch er zog sich neben einigen Schürfwunden einen tiefen Schnitt im Bein sowie eine ausgekugelte Schulter zu und musste operiert werden.