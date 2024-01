"Solche Schmerzen noch nie erlebt": Ski-Star Kilde meldet sich nach Horrorsturz zu Wort!

Innsbruck (Österreich) - Sein brutaler Sturz in der Abfahrt von Wengen schockte die Ski-Alpin-Welt : Aleksander Aamodt Kilde (31) crashte in Wengen ungebremst mit 120 Kilometern pro Stunde in die Fangnetze und verletzte sich schwer. Einige Tage später sprach der Norweger nun erstmals über das Ausmaß seiner Verletzungen!

Fast eine halbe Stunde lang behandelten die Helfer Aleksander Aamodt Kilde (31) am Streckenrand, bevor der Norweger in ein Krankenhaus gebracht wurde. © Alessandro Trovati/AP/dpa

Am vergangenen Samstag erwischte es den Dritten des Gesamtweltcups heftig: Durch seinen Sturz kugelte er sich die Schulter aus, erlitt eine tiefe Schnittwunde an der Wade und zog sich zahlreiche Schürfwunden zu.

Doch an das Geschehen selbst kann sich der Skistar kaum erinnern!

"Das Einzige, woran ich denken kann, war, wie sehr meine Schulter wehtat. Solche Schmerzen habe ich noch nie erlebt", erzählte Kilde laut NRK beim Streamingdienst Viaplay.

"In der Abfahrt geht alles sehr schnell. Ich weiß nur noch, dass ich in der vorletzten Kurve gestürzt bin. Dann geht es in kurzer Zeit von der Kontrolle zur Unkontrollierbarkeit. Dann falle ich einfach auf den Rücken und schlage ins Netz", beschrieb der 31-Jährige seinen folgenschweren Sturz.

"Von dem Zeitpunkt an, als ich das Netz traf, bis ich am Boden lag und extreme Schmerzen in der Schulter hatte, erinnere ich mich an nichts mehr. Ich erinnere mich an nichts."