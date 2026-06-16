Für immer im Rollstuhl? Ex-Skispringer kann nach Alkohol-Unfall weiterhin nicht laufen

Ljubljana (Slowenien) - Es ist ein Fehler, den Robert Kranjec (44) inzwischen wohl bitter bereuen wird - vielleicht sogar bis an sein Lebensende. Nach seinem Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss macht der ehemalige Skispringer und Skiflug-Weltmeister von 2012 nur langsam Fortschritte. Eventuell muss er für immer im Rollstuhl bleiben.

Robert Kranjec (heute 44, r.) hat weiterhin mit den Folgen seines Unfalls zu kämpfen. (Archivfoto) © DIETER NAGL / AFP

Wie die slowenische Sportzeitung "Ekipa" berichtet, hoffen die Ärzte des 44-Jährigen zwar weiterhin, dass er sich vollständig von seinen Verletzungen erholt, allerdings läuft die Reha demnach deutlich zäher als gedacht und es könnte sein, dass der frühere Wintersportler nie wieder richtig laufen kann.

Kranjec war Mitte April mit seinem Fahrrad im heimischen Spodnja Lipnica auf die Gegenfahrbahn geraten, gegen den Bordstein geknallt und gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer an der Wirbelsäule. Die Behörden bestätigten später, dass beim Ex-Skispringer ein Alkoholwert von 2,5 Promille gemessen wurde.

Der olympische Bronzegewinner von 2002 wurde erst ins Krankenhaus von Jesenice und später in die Universitätsklinik der Hauptstadt Ljubljana gebracht, wo er sich mehreren Operationen unterziehen musste.

Laut "Ekipa" hat es seinen sechsten und seinen siebten Halswirbel erwischt. Kranjec kann zwar seine Beine spüren und bewegen, dafür sind seine Füße allerdings taub.