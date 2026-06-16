Für immer im Rollstuhl? Ex-Skispringer kann nach Alkohol-Unfall weiterhin nicht laufen
Ljubljana (Slowenien) - Es ist ein Fehler, den Robert Kranjec (44) inzwischen wohl bitter bereuen wird - vielleicht sogar bis an sein Lebensende. Nach seinem Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss macht der ehemalige Skispringer und Skiflug-Weltmeister von 2012 nur langsam Fortschritte. Eventuell muss er für immer im Rollstuhl bleiben.
Wie die slowenische Sportzeitung "Ekipa" berichtet, hoffen die Ärzte des 44-Jährigen zwar weiterhin, dass er sich vollständig von seinen Verletzungen erholt, allerdings läuft die Reha demnach deutlich zäher als gedacht und es könnte sein, dass der frühere Wintersportler nie wieder richtig laufen kann.
Kranjec war Mitte April mit seinem Fahrrad im heimischen Spodnja Lipnica auf die Gegenfahrbahn geraten, gegen den Bordstein geknallt und gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer an der Wirbelsäule. Die Behörden bestätigten später, dass beim Ex-Skispringer ein Alkoholwert von 2,5 Promille gemessen wurde.
Der olympische Bronzegewinner von 2002 wurde erst ins Krankenhaus von Jesenice und später in die Universitätsklinik der Hauptstadt Ljubljana gebracht, wo er sich mehreren Operationen unterziehen musste.
Laut "Ekipa" hat es seinen sechsten und seinen siebten Halswirbel erwischt. Kranjec kann zwar seine Beine spüren und bewegen, dafür sind seine Füße allerdings taub.
Robert Kranjec sitzt weiterhin im Rollstuhl
Um das zu ändern, absolviert der Slowene seit rund einem Monat eine intensive Reha in Soča. Demzufolge halten sich seine Fortschritte aber in Grenzen, er kann weiterhin nicht eigenständig gehen und ist auf einen Rollstuhl angewiesen.
Spätestens im Herbst soll er trotzdem nach Hause können und dort weiter betreut werden.
Kranjec gehörte über Jahre zur Skisprung-Weltspitze, feierte insgesamt sieben Weltcup-Siege im Einzel sowie acht im Team und holte 14 nationale Meistertitel. 2019 beendete er seine Karriere.
Titelfoto: Jure Makovec / AFP