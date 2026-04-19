19.04.2026 10:46 Zoff mit dem Verband! Skispringerin tritt zurück, weil Bosse auf diese Forderung von ihr nicht eingehen

Zoff im österreichischen Skispringen: Lisa Eder tritt zurück, nachdem die Bosse im Verband auf eine ungewöhnliche Forderung von ihr nicht eingehen.

Von Tina Hofmann

Österreich - Viele zeigten sich verwundert, als Lisa Eder (24) am Samstag kurz und knapp das Ende ihrer Karriere im Skispringen verkündete. Nun stellt sich heraus, dass offenbar ein Zoff mit den Verbandsbossen hinter dem plötzlichen Rücktritt steckt.

Lisa Eder (24) beendet überraschend früh ihre Karriere. © Geir Olsen/NTB/dpa So soll die Salzburgerin gefordert haben, dass ihr Lebensgefährte Manuel Fettner (40) einen Job im Trainerteam des österreichischen Verbandes bekommt. Auch er hatte nach dieser Saison seine Karriere als aktiver Skispringer beendet. "Lisa äußerte den Wunsch, dass ihr Verlobter ins Team integriert wird. Dem konnten wir aus inhaltlichen, compliance-technischen und budgetären Gründen nicht Folge leisten. Das konnten wir nicht umsetzen, weil wir ein sehr gut funktionierendes Trainerteam rund um Cheftrainer Thomas Diethart haben. Warum Lisa ihre Karriere beendet, ist ihre persönliche Entscheidung", erklärte der Sportliche Leiter für Skispringen und die Nordische Kombination, Florian Liegl, in einem Interview mit ORF. Lisa Eder selbst sagte dem Sender, "man sei auf keinen grünen Zweig gekommen" und fügte an: "Der ÖSV hat seine Gründe, das ist auch verständlich. Für mich funktioniert es anders nicht. Schon länger haben es mir die Umstände schwergemacht. Skispringen an sich würde mir Spaß machen, aber das Drumherum macht mich nicht so happy", deutete sie atmosphärische Störungen zwischen ihr und den Trainern an. Skispringen Bekanntes Gesicht: DSV präsentiert neuen Skisprung-Bundestrainer Ihr Rücktritt ist ein herber Rückschlag fürs österreichische Skispringen, denn gerade hatte sie die erfolgreichste Saison ihrer Laufbahn mit zwei Weltcup-Siegen und einem vierten Platz bei den Olympischen Winterspielen hingelegt.

Manuel Fettner machte Lisa Eder nach seinem letzten Karrieresprung einen Heiratsantrag