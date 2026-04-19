Zoff mit dem Verband! Skispringerin tritt zurück, weil Bosse auf diese Forderung von ihr nicht eingehen
Österreich - Viele zeigten sich verwundert, als Lisa Eder (24) am Samstag kurz und knapp das Ende ihrer Karriere im Skispringen verkündete. Nun stellt sich heraus, dass offenbar ein Zoff mit den Verbandsbossen hinter dem plötzlichen Rücktritt steckt.
So soll die Salzburgerin gefordert haben, dass ihr Lebensgefährte Manuel Fettner (40) einen Job im Trainerteam des österreichischen Verbandes bekommt. Auch er hatte nach dieser Saison seine Karriere als aktiver Skispringer beendet.
"Lisa äußerte den Wunsch, dass ihr Verlobter ins Team integriert wird. Dem konnten wir aus inhaltlichen, compliance-technischen und budgetären Gründen nicht Folge leisten. Das konnten wir nicht umsetzen, weil wir ein sehr gut funktionierendes Trainerteam rund um Cheftrainer Thomas Diethart haben. Warum Lisa ihre Karriere beendet, ist ihre persönliche Entscheidung", erklärte der Sportliche Leiter für Skispringen und die Nordische Kombination, Florian Liegl, in einem Interview mit ORF.
Lisa Eder selbst sagte dem Sender, "man sei auf keinen grünen Zweig gekommen" und fügte an: "Der ÖSV hat seine Gründe, das ist auch verständlich. Für mich funktioniert es anders nicht. Schon länger haben es mir die Umstände schwergemacht. Skispringen an sich würde mir Spaß machen, aber das Drumherum macht mich nicht so happy", deutete sie atmosphärische Störungen zwischen ihr und den Trainern an.
Ihr Rücktritt ist ein herber Rückschlag fürs österreichische Skispringen, denn gerade hatte sie die erfolgreichste Saison ihrer Laufbahn mit zwei Weltcup-Siegen und einem vierten Platz bei den Olympischen Winterspielen hingelegt.
Manuel Fettner machte Lisa Eder nach seinem letzten Karrieresprung einen Heiratsantrag
Lisa Eder und Manuel Fettner sind seit 2023 ein Paar, der Skispringer war zuvor anderweitig liiert und hat mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Sylvana einen Sohn. Die beiden hatten sich allerdings Ende 2020 noch vor der Geburt des gemeinsamen Kindes getrennt.
Im März dieses Jahres hatte der Olympiasieger von 2022 im Team Lisa Eder nach seinem letzten Sprung in Planica noch an der Schanze einen Heiratsantrag gemacht, sie sagte "Ja".
Sie hätte sich gewünscht, dass der Bund der beiden nicht nur fürs private Leben, sondern auch den Job gilt. "Ich war mir nach der Saison schon sicher, wohin die Richtung geht, hatte noch eine Idee, mit der ich es mir hätte vorstellen können. Das funktioniert nun nicht, daher der Schlussstrich", erklärte sie.
Sie betonte allerdings, sie habe sich mit dem Verband ausgesprochen. Florian Liegl ergänzte: "Es ist sehr schade für den österreichischen Skiverband, dass Lisa diese persönliche Entscheidung getroffen hat, ihre Karriere zu beenden. Gerade in unserem gebeutelten Team nach den beiden Abgängen und der Verletzung von Eva Pinkelnig hat sie im vergangenen Winter die Fahnen für unseren Sport sehr hochgehalten."
Der ÖSV hat guten Nachwuchs, bis dieser an die Weltspitze herangeführt ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern.
Titelfoto: Geir Olsen/NTB/dpa