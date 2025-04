Vor Olympia-Saison: Ski-Star tritt überraschend aus Nationalteam zurück

Calle Halfvarsson (36) gehörte stolze 14 Jahre zur schwedischen Nationalmannschaft. © Jure Makovec/AFP

Im Interview mit Expressen hat der 36-Jährige daher seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt gegeben.

Er habe über "verschiedene Szenarien für die nächste Saison nachgedacht, in denen die Olympischen Spiele das große Ziel sind. Was ist gut, was ist schlecht, welchen Weg möchte ich einschlagen?", so der Schwede.

Letztlich sei er "zu dem Schluss gekommen, dass alleine zu fahren für mich im Moment der beste Weg ist".

Böses Blut herrsche zwischen ihm und dem Verband allerdings trotzdem nicht. Der Skilangläufer habe eine "tolle Zeit" gehabt, weshalb ihm die Entscheidung auch sehr schwergefallen sei. "Aber ich glaube, das ist das Richtige für mich", erklärte Halfvarsson.

Eine Spitze an seine Kritiker konnte er sich jedoch nicht verkneifen: "Meine Hater werden sich wahrscheinlich freuen, mich nicht sehen zu müssen. Aber ganz los werden sie mich ja auch nicht", scherzte der Routinier.