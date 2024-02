Nach Eskalation in Biberach: Opposition hat noch viele offene Fragen!

Stuttgart - Zwei Wochen nach den teils gewaltsamen Protesten im Umfeld des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach sieht die Opposition im Landtag noch viele offene Fragen.

"Man hat offenbar nur zugeschaut", sagte Goll. Aus ihrer Sicht habe die Unterstützung für die Polizistinnen und Polizisten vor Ort in Biberach gefehlt.

"Wie war es möglich, dass die schon im Vorfeld erkennbare Mobilisierung radikaler Kräfte nicht erkannt und nicht richtig eingeschätzt wurde?", fragte SPD -Fraktionschef Andreas Stoch am Mittwoch bei einer aktuellen Debatte im Landtag in Stuttgart .

Thomas Strobl (63, CDU) äußerte sich zu den Vorfällen in Biberach. © Bernd Weißbrot/dpa

Innenminister Strobl verteidigte wie schon in der vergangenen Woche im Innenausschuss die Einsatzplanung der Polizei.

"Ich kann nicht erkennen, dass in der Planung von Biberach vorwerfbare Fehler gemacht worden sind", sagte Strobl. Auf die Fragen der Opposition antwortete er nicht konkret.

Dass die Polizei im Land gute Arbeit beim Schutz politischer Veranstaltungen leiste, zeige etwa der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) am Dienstag in Südbaden, so Strobl. Bei diesem waren alle Protestaktionen friedlich geblieben.

Am Aschermittwoch war eine Protestaktion in Biberach an der Riß derart ausgeartet, dass die Grünen ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch aus Sicherheitsgründen kurzfristig absagten. Bei den Protesten waren mehrere Polizisten verletzt worden, die Beamten setzen auch Pfefferspray ein.

In Biberach waren unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (58, Bündnis 90/Die Grünen) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (75, Bündnis 90/Die Grünen) erwartet worden.