1100 Euro, um diese Games zocken zu können - wie normal ist das noch?

Tatsächlich verspüre ich ein Herzklopfen, was nur selten vorkommt, wenn ich ein einfaches Spiel auf der Flimmerkiste spiele. Man kann also sagen: Das, was die PSVR2 erreichen wollte, hat sie geschafft.

Mit den Controllern, die für ihre Form erstaunlich griffig in den Händen liegen, ziehe ich per Griff hinter meinen Rücken Pfeile aus meinem imaginären Köcher. Der Klang eines herannahenden Feindes dröhnt durch die Stereokopfhörer.

Zum ersten Mal kommt es mir nicht so vor, dass ich Aloy, die Heldin aus den ersten beiden Teilen über einen Fernsehbildschirm steuere, sondern jetzt mittendrin bin in einer Welt, die voller Maschinenwesen ist.

Als jemand, dessen bisherige VR-Momente aus kurzen Messevorführungen und einer Unterwasser-Demo auf VR1 bestanden, war ich absolut baff, als das Intro von "Horizon: Call of the Mountain" direkt vor mir abspielte.

Beim Intro von "Horizon: Call of the Mountain" kommt am besten rüber, wozu die PSVR2 in der Lage ist. Ein absoluter "Wow"-Moment! © Sony

Denn egal, ob es die leichte Bedienung, der "Wow"-Effekt oder eben das Gefühl, dass sich Gaming wieder ein Stück weiterentwickelt hat, ist: Sonys neues Produkt ist eine Wucht!

TItel wie das märchenhafte "Moss" oder auch "Resident Evil VIII" in VR lassen Euch Spiele in Sekunden so hautnah erleben, wie es bisher nur in der Vorstellung geklappt hat.

PSVR2 ist ein Blick in die Zukunft, wie Videospiele zocken oder auch andere "Virtual Reality"-Erfahrungen massentauglich werden. Ich sage das bewusst so, denn so stark das neue Headset auch ist, so viele Probleme gibt es aktuell noch.

Denn aktuelle Veröffentlichungen wie das erwähnte "Horizon" oder auch "Kayak VR: Mirage" können zwar optisch begeistern, spielerisch sind sie aber eher mau.

Natürlich kann man aktuell noch nicht erwarten, eine überdimensionale Spielerfahrung wie beispielsweise "Elden Ring" komplett in VR zu packen. Letztendlich fehlt aber durch die bisherigen überschaubaren Releases ein echter Kaufgrund - gerade für den Preis.