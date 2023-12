Auf diese Spiele freuen wir uns 2024 besonders!

In "Star Wars Outlaws" schlüpfen die Spieler in die Rolle der Kleinkriminellen Kay Vess. © Ubisoft

"Star Wars"-Fans wurden in den vergangenen Jahren wirklich verwöhnt: Von zahlreichen Shows und Filmen bis hin zu tollen Games wie "Jedi: Fallen Order" und "Survivor" fehlt es nun wirklich nicht an Stoff. Doch Ubisoft und Co. sind noch lange nicht fertig.

So wurde mit "Star Wars Outlaws" ein Open-World-Adventure angekündigt, das 2024 sowohl über die Playstation- als auch PC- und Xbox-Bildschirme flimmern soll. Ein genauer Releasetermin steht leider noch nicht fest.

Auch die Details der Handlung halten die Entwickler bisher hinter verschlossenen Türen, die Geschehnisse sollen sich aber im Zeitraum zwischen "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" abspielen.

Die Protagonistin Kay Vess hält sich mit größtenteils illegalen Gelegenheitsjobs über Wasser, wobei sie es zu den zwielichtigsten Auftraggebern der Galaxis verschlägt. Nicht nur die Hauptfigur, sondern auch deren Raumschiff "The Trailblaze" und Speeder-Bikes sollen für die Spieler steuerbar sein.

Die Meinungen aus der Fangemeinde fallen bisher gemischt aus. Wird es Ubisoft gelingen, eine Open-World-Story zu liefern, mit der auch die kritischsten Stimmen zum Schweigen gebracht werden können?