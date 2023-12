Darum ist "Avatar: Frontiers of Pandora" das perfekte Spiel zum Jahresabschluss!

Avatar: Frontiers of Pandora ist das neue Spiel von Ubisoft, das sich sehr stark an der Far-Cry-Reihe orientiert.

Von Michi Heymann

Leipzig - Geht es nach den Einspielergebnissen, dann ist "Avatar: Aufbruch nach Pandora" aus dem Jahr 2009 noch immer der erfolgreichste Film aller Zeiten. Es verwundert daher, dass es so lange gedauert hat, bis zum Erfolgshit ein richtig gutes Spiel entwickelt wurde. Doch jetzt ist es so weit.

"Avatar: Frontiers of Pandora" spielt zeitlich zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Ihr könnt unter anderem einen Ikran zähmen und durch die Lüfte streifen. © Massive Entertainment/Ubisoft Games, die auf Filmen basieren, haben oftmals keinen so guten Ruf. Meistens sind es Lizenzgurken, die sich aufgrund des Namens fast von allein verkaufen und deshalb offenbar keinen so großen Gameplay-Anspruch haben müssen. Auch der erste "Avatar"-Film hatte damals ein passendes Spiel spendiert bekommen, was heute aber wohl kaum jemand kennt. Nachdem im vergangenen Jahr mit "The Way of Water" der zweite Film erschienen war, möchte Ubisoft nun auf die Hypewelle aufspringen und ein passendes Game liefern. "Frontiers of Pandora" spielt zeitlich zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Ihr seid eines von mehreren Na’vi-Kindern, die entführt und von Menschen aufgezogen wurden. Gaming "Warhammer 40K: Rogue Trader" im Test: Ist das Rollenspiel so gut wie erhofft? Nach Eurer Befreiung müsst Ihr Euch genau wie Jake Sully, gespielt von Sam Worthington (47), im ersten Teil erst einmal an die Flora und Fauna von Pandora gewöhnen und alles lernen. Ihr freundet Euch mit ein paar Stämmen an, zähmt Euren eigenen Ikran und versucht, die Menschen davon abzuhalten, einen weiteren Planeten auf dem Gewissen zu haben. Das ist von der Story her eher mager und kann auch langweilen. Und was das Gameplay angeht, hat sich Ubisoft sehr stark an eine ihrer berühmtesten Reihen gehalten.

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist wie "Far Cry" im Dschungel

Die Atmosphäre der Filme wurde perfekt eingefangen. Da der Titel grafisch eine Augenweide ist, sind solche Szenen wie im Bild einfach magisch. © Massive Entertainment/Ubisoft Denn "Avatar: Frontiers of Pandora" ist im Grunde genommen ein "Far Cry". Die gleiche Perspektive, die gleiche Waffenführung, eine große Welt mit vielen gegnerischen Basen, die erobert werden müssen - alles erinnert an die bekannte Shooter-Reihe. Das ist aber keinesfalls schlimm, denn es passt auch einfach in die Welt von Pandora. Es macht großen Spaß, durch die wunderschönen Landschaften zu streifen, neue Fertigkeiten zu entdecken und die Atmosphäre der Filme zu spüren. Denn das haben die Entwickler herausragend hinbekommen. Sei es der gezielte Einschub der tollen Filmmusik oder der erste Blick auf bekannte Pflanzen wie den Bäumen der Stimmen: Wer solche Szenen auf der Leinwand mochte, wird sich sofort im Spiel heimisch fühlen. Gaming Alan Wake II ist das beste Spiel für Halloween - unter einer Bedingung! Und ja: man könnte bemängeln, dass Pandora in Teilen sehr leer wirkt. Es gibt nicht viel zu finden, außer hier und da ein paar Skill-Punkte oder Sträucher, die Eure Gesundheit dauerhaft erhöhen. Allerdings wäre es auch wenig glaubhaft gewesen, wie in "Far Cry" an jede Ecke etwas hinzustellen. Der Titel lebt vor allen Dingen durch das Gefühl, dass man gerade in einer unentdeckten und wilden Landschaft herumstreift. Und gerade nach einem Jahr mit teils stressigen Blockbuster-Titeln hab ich genau darauf zum Ausklang aber mal so richtig Bock!

Als Na’vi seid Ihr viel mit Pfeil und Bogen unterwegs. Ihr könnt aber auch Waffen der Menschen nutzen. © Massive Entertainment/Ubisoft

Fazit zu "Avatar: Frontiers of Pandora"