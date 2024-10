Das Remake von Silent Hill 2 ist genau der Horror, den Fans sich gewünscht haben!

Bis auf wenige Ausnahmen wurde sich, auch was die Story angeht, strikt an die Vorlage gehalten. Allerdings gibt es selbst für Kenner ein paar neue Details und sogar ein paar völlig neue Enden.

Aber Protagonist James Sunderland möchte das natürlich, weil er in der titelgebenden Stadt hofft, seine vermeintlich verstorbene Frau zu finden, die ihm einen Brief geschrieben hat.

Und in unserem Test hat sich gezeigt: Die wurden erfüllt! "Silent Hill 2" schafft exakt die bedrückende und ständig Gänsehaut erzeugende Atmosphäre, die das Original so stark gemacht hatte. Sei es die exzellente Lichtstimmung oder der Sound: Alles warnt eigentlich davor, weiterzugehen.

Entsprechend groß waren natürlich die Erwartungen, gerade die der Fans, die den Titel aus dem Jahre 2001 noch immer in den Himmel loben.

Im Laufe des Spiels wird James Psyche mehr und mehr in Mitleidenschaft gezogen. © Konami

Und was gibt es sonst zu wissen? Wer noch gar keine Berührungspunkte mit der Reihe hatte, sollte wissen, dass es in "Silent Hill" deutlich gemächlicher zugeht als beispielsweise in "Resident Evil". Munition und Waffen im Allgemeinen sind spärlich gesät.

Zudem ist James kein Elitesoldat und wehrt sich eher behäbig gegen die grotesken Kreaturen, die durch die Nebelstadt streifen.

In den allesamt sehr stimmungsvollen Räumlichkeiten wird behutsam nach Hinweisen gesucht.

Dass es teils absurde Varianten braucht, um im Spiel voranzukommen, hat sich ebenfalls nicht geändert.