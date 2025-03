Die Nintendo Switch vor dem Ende: Das werden wohl die letzten Spiele sein

In der kommenden Woche wird die Switch 2 präsentiert. In der Zwischenzeit hat Nintendo quasi die alte Konsole verabschiedet.

Von Michi Heymann

Leipzig - Nach der Direct ist vor der Direct! Nächste Woche Mittwoch (2. April) wird Nintendo in einem Enthüllungs-Livestream die Switch 2 inklusive Release-Datum vorstellen. Am Donnerstag gab es eine Abschiedszeremonie für die in die Jahre gekommene Nintendo Switch.

2017 erschien die Nintendo Switch. In diesem Jahr wird die Nachfolgekonsole erscheinen. © Imago / Eibner Denn viele Spiele werden nicht mehr ausschließlich für die Hybrid-Konsole, die 2017 das Licht der Welt erblickt hat, erscheinen. Die neuen großen Marken werden aller Voraussicht nach nur noch für die neue Konsole veröffentlicht. Wer also beispielsweise ein neues potenzielles "The Legend of Zelda" spielen möchte, braucht das neue Gerät. Aufgrund der Abwärtskompatibilität, die die Switch 2 besitzen wird, können aber auch die alten Switch-Games auf der neuen Konsole gezockt werden. Gaming Diese Spiele solltet Ihr im April keinesfalls verpassen Aktuell rechnen viele Experten damit, dass die neue Konsole aus dem Hause Nintendo zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht wird. Spekulationen gibt es aber auch schon zu einem möglichen Sommer-Release - die kommende Woche wird Licht ins Dunkel bringen. Und was kommt jetzt noch für den alten rechteckigen Kasten? Innerhalb der knapp 40-minütigen Präsentation hat Nintendo so einiges gezeigt. Beispielsweise neue Trailer zu "Metroid Prime 4: Beyond" und "Pokemon Legenden A-Z". Die Titel werden vermutlich für beide Konsolen erscheinen.

"Metroid Prime 4: Beyond" wird eines der letzten großen Knallerspiele für die alte Konsole. Ein Release zusätzlich für die Switch 2 scheint allerdings wahrscheinlich. © Nintendo

Keine wirklich großen Titel mehr für die Nintendo Switch