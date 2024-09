30.09.2024 08:00 Perfekt für den Herbst: Das neue "The Legend of Zelda" macht einfach nur Spaß!

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom strotzt nur so vor Ideen und macht Spaß bis zum letzten Augenblick.

Von Michi Heymann

Leipzig - Gab es eigentlich schon einmal ein schlechtes "The Legend of Zelda"-Spiel? Wir können uns zumindest nicht daran erinnern. Die letzten beiden Ableger für Nintendo Switch waren jedenfalls Meilensteine des Genres. Und auch "Echoes of Wisdom" macht eine richtig gute Figur. Im neuen "The Legend of Zelda" ist die Prinzessin fast ganz auf sich allein gestellt, um Held Link zu retten. © Nintendo Dieses Mal dürft Ihr sogar in die Rolle der namensgebenden Prinzessin schlüpfen, weil Held Link beim Versuch, seine Traumfrau zu retten, in einen dunklen Riss gezerrt wurde. Nun muss also Zelda Hand anlegen. Doch da sie mit dem Schwertkampf nicht ganz so vertraut ist, schwingt sie in "Echoes of Wisdom" überwiegend eine Art Zauberstab, der eine richtig coole Fähigkeit besitzt. Das Utensil kann sich verschiedene Objekte wie Tische oder Steine merken und für Euch jederzeit an verschiedenen Orten erscheinen lassen. Gaming "Funko Fusion" lässt Nerd-Herzen höherschlagen – und frustriert gleichzeitig Fans So überquert Ihr beispielsweise Hindernisse oder lasst Krüge erscheinen, die Ihr dann auf Feinde werfen könnt. Apropos Feinde: Die lassen sich nach ihrem Ableben auch "scannen" und danach als Mitstreiter beschwören. Das hat etwas sehr Befriedigendes, wenn sich mehrere Moblins gegenseitig auf die Kauleiste hauen. Wem allerdings das klassische Zelda-Kämpfen fehlt, der muss auch nicht komplett darauf verzichten, so viel sei gesagt. "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" bietet Abwechslung ohne Ende Um Gegner zu bekämpfen, bedient sich "Echoes of Wisdom" nicht beim klassischen Schwertkampf. Viel mehr beschwört Ihr unter anderem Monster. © Nintendo Ansonsten erlebt Ihr ein unfassbar schönes und ausgeklügeltes Abenteuer auf der in die Jahre gekommenen Switch. Bei einigen Rätseln, gerade wenn es darum geht, einige Schatztruhen zu erreichen, müsst Ihr ganz schön rätseln und Eure gemerkten Items geschickt einsetzen. Das Ganze hat aber so einen Nostalgie-Charme, dass wir die Konsole lange Zeit nicht weglegen wollten. Zeldas Alleingang ist abwechslungsreich, sympathisch und nie langweilig. Wenn es was zu meckern gibt, dann ist es maximal die unübersichtliche Menü-Leiste bei den Echoes und das nervige Mixen der Smoothies. Gaming EA Sports FC 25 im Test: Was kann das neue FIFA? Auch das Anvisieren hat nicht gleich immer auf Anhieb geklappt. Aber das sind alles nur kleine Tropfen auf einem ansonsten ganz heißen Eisen, das Nintendo da aus dem Ärmel gezaubert hat. Falls Ihr beste Unterhaltung für die Herbsttage sucht: Das ist sie!

Titelfoto: Nintendo