Geschenkideen benötigt? Diese neuen Spiele sollten unter den Weihnachts-Baum!

Auch im November sind wieder zahlreiche Videospiele erschienen. Wir geben einen kurzen Überblick.

Von Michi Heymann, Eric Mittmann

Leipzig - In weniger als einem Monat ist Weihnachten. Wer noch ein Gaming-Geschenk benötigt, kann mit den folgenden Titeln vielleicht etwas anfangen.

Horizon Zero Dawn Remastered

Im Remastered von Horizon Zero Dawn könnt Ihr mit Aloy wieder auf Jagd gehen. © Guerilla Games/Sony Interactive Entertainment Ja, "Horizon Zero Dawn Remastered" ist wieder eines dieser Spiele, wo man sich fragen muss, ob es wirklich eine Aufhübschung gebraucht hätte. Wie schon bei anderen Vertretern wie "The Last of Us Part I" ist von vornherein klar, dass es ein gutes Spiel sein würde, es andere Titel aber definitiv mehr verdient gehabt hätten, ein Remaster oder sogar ein Remake spendiert zu bekommen. Ja, Bloodborne, du bist gemeint. Aber sei es drum. Wer bisher noch nicht in den Genuss von Aloys Reise gekommen ist, sollte das jetzt spätestens tun. Gaming "Dragon Age: The Veilguard" im Test: Hört nicht auf das Geplärre im Netz Das Spiel ist eine absolute Augenweide. Gerade die DLC-Landschaft mit seinen verschneiten Gebieten ist derart immersiv, dass wir beim Test öfter stehen bleiben mussten, um das zu bestaunen. Inhaltlich bekommt Ihr noch immer eine überragend geschriebene Geschichte, ein tolles Action-Kampfsystem und sympathische Charaktere. Ein Must-have - zumindest für Neulinge. Alle anderen müssen überlegen, ob die neue Grafikpower das Geld noch einmal wert ist. Facts: Spiel: "Horizon Zero Dawn Remastered"



Genre: Action

Plattform: PC, PS5

USK: ab 12 Jahren

Preis: circa 35 Euro

Lego Horizon Adventures

Lego Horizon Adventures richtet sich eher an eine jüngere Zielgruppe. © Guerilla Games/Studio Gobo/Sony Interactive Entertainment Schon seit vielen Jahren werden berühmte Reihen wie "Harry Potter" oder "Der Herr der Ringe" mit den Bauklötzchen von "Lego" gekoppelt und daraus mal mehr, mal weniger gute Videospiele gebastelt. In letzter Zeit waren die Wertungen eher mau. Mit "Lego Horizon Adventures" soll sich das ändern. Und ja, die Nacherzählung des ersten "Horizon" strotzt nur so vor Charme. Sei es der unvergleichliche Humor oder die liebevoll gestaltete Welt: Hier wurde sich sehr viel Mühe gegeben, Anlehnungen an das Original zu schaffen und mit einigen Easter Eggs zu versehen. Gaming Was für eine mega Grafik! "Empire of the Ants" im Test Trotzdem täuscht das nicht darüber hinweg, dass spielerisch nicht allzu viel Tiefgang da ist. Ihr könnt einen von vier Charakteren durch vorgefertigte Mini-Level steuern, um jeweils am Ende einen goldenen Baustein zu ergattern, mit welchen Ihr das Heimatdorf neu gestaltet. Das macht eine ganze Weile lang Spaß, ist aber dann doch irgendwie zu eintönig. Das Spiel richtet sich dann wohl doch eher an eine jüngere Zielgruppe, die aber das Original nicht gespielt hat und die Querverweise dementsprechend verstehen dürfte. Knifflig. Facts: Spiel: "Lego Horizon Adventures"



Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Switch

USK: ab 6 Jahren

Preis: circa 70 Euro

Mario & Luigi: Brothership

Möglicherweise der letzte Auftritt der berühmten Klempner-Brüder auf der Nintendo Switch. © Nintendo Nintendo füttert seine sehr in die Jahre gekommene Switch bis zum Release der Nachfolgekonsole weiterhin mit Games. "Mario & Luigi: Brothership" ist der jüngste Spross der Japaner und eine Weiterführung der Reihe, die seit knapp zehn Jahren still stand. Das Brüderteam ist dieses Mal auf Konektania unterwegs. Alles ist bunt, alles ist wild. Doch gerade der Mittelteil mit den vielen Kämpfen und dem Einsatz von Brüderaktionen macht richtig Spaß. Warum explizit der Mittelteil? Weil der Rest eher schwierig ist. Zu Beginn werdet ihr von Tutorials quasi überrannt und am Ende will das Spiel einfach nicht enden, obwohl man schon mehrmals das Gefühl hatte, einen guten Abschluss gehabt zu haben. So wirkt der neuste Mario-Ausflug irgendwie nicht ganz rund, was vielleicht auch an den Pacing-Problemen liegen könnte. So bleibt am Ende ein Spiel mit Charme, das aber nicht über seine Schwächen hinwegtäuschen kann. Facts: Spiel: "Mario & Luigi: Brothership"



Genre: Adventure

Plattform: Switch

USK: ab 6 Jahren

Preis: circa 40 Euro

Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Fans von klassischen Rollenspielen sollten bei Dragon Quest 3 unbedingt mal reinschauen. © Square Enix Und so schnell sind wir wieder beim Thema Remakes. Und ja, "Dragon Quest 3" gehört definitiv zu den Titeln, die eins verdient haben. Der Klassiker aus den 90ern steht bei Fans noch heute hoch im Kurs und wurde von Square Enix einer Frischzellenkur unterzogen. Das Ergebnis ist klasse - wenn man sich darauf einlässt. Grafisch an den Stil von "Octopath Traveler" angelehnt, gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Spielerisch werdet Ihr aber wirklich in die Vergangenheit gezogen. Sei es das altertümliche rundenbasierte Kampfsystem, Zufallskämpfe, ewiges Grinden, um benötigtes Geld für Ausrüstung zu haben: alles wie früher! Darauf muss man Lust haben, ansonsten kommt bei "Dragon Quest 3 HD-2D Remake" ganz schnell Frust auf. Denn die Story bietet nicht unbedingt Tiefgang und Nebenaufgaben wie Monster in Arenen gegeneinander antreten lassen macht auch nur eine kurze Weile Spaß. Wer auf Retro-Games steht, schlägt in jedem Fall zu. Alle anderen schauen lieber erst einmal etwas Gameplay an. Facts: Spiel: "Dragon Quest 3 HD-2D Remake"



Genre: Rollenspiel

Plattform: Switch, PS5

USK: ab 6 Jahren

Preis: circa 60 Euro