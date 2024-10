Diese Games im Oktober hättet Ihr definitiv spielen müssen!

Im Oktober sind zahlreiche neue Spiele für Playstation, Xbox und Switch erschienen, die definitiv einen Blick wert waren.

Von Michi Heymann

Leipzig - Im Oktober ist wirklich eine ganze Wagenladung an neuen Spielen erschienen. Da verliert man schnell einmal den Überblick. Welche Titel Ihr vielleicht verpasst habt, sollen unsere Geheimtipps zeigen.

Until Dawn

Ihr möchtet passend zu Halloween mal wieder einige Teenies sterben sehen? Dann holt Euch "Until Dawn". © Ballistic Moon/Sony 2015 machte "Until Dawn" etwas, was es in der Qualität zuvor noch nicht gegeben hatte. Ein quasi spielbarer Teenie-Horrorfilm, bei dem Eure Entscheidungen Konsequenzen für die Protagonisten haben. Das hat damals prima funktioniert und ist heute mit den "The Dark Pictures"-Spielen aber leider vollkommen ausgelutscht. Hat wohl auch Entwickler Supermassive Games gemerkt und sich womöglich deshalb für ein Remaster ihres besten Spiels entschieden. Gaming Endlich wieder "Life is Strange"! Aber kann "Double Exposure" Hardcore-Fans überzeugen? Ob es das gebraucht hat, ist letztendlich ja die Frage bei jedem Remaster. Fakt ist, dass der Ausflug zu einer einsamen Berghütte auch heute noch Spaß macht und durch die Frischzellenkur die PS5-Version nun natürlich die optisch schönste ist, auch wenn das Spiel technisch nicht immer ganz sauber läuft. Wer das Original bereits kennt, freut sich über neue Zwischensequenzen. Neulinge haben passendes Futter für Halloween. Facts: Spiel: "Until Dawn"



Genre: Survival-Horror

Plattform: PC, PS5

USK: ab 18 Jahren

Preis: circa 70 Euro

Metaphor: ReFantazio

Die "Persona"-Macher haben mit "Metaphor: ReFantazio" wieder ein überragendes JRPG gebastelt. © Studio Zero/Atlus Ja, "Metaphor: ReFantazio" ist nicht unbedingt der am leichtesten zu merkende Name für ein Videospiel. Da ging "Persona" von den gleichen Machern schon eher ins Hirn. Macht aber nichts, denn inhaltlich ist der Titel eine absolute Wucht. In eine teils sehr schön anzusehende Fantasywelt gewebt, reist Euer Protagonist gemeinsam mit der Fee Gallica umher, um den verschollenen Prinzen des Königreichs von einem Fluch zu befreien. Ihr rekrutiert Mitstreiter und vermöbelt in stilistisch spektakulären Kämpfen reihenweise Kontrahenten. Gaming "Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha im TAG24-Interview: "Glaube nicht, dass mich eine KI ersetzt!" Ähnlich wie in "Persona" gilt es dabei auch immer auf die Zeit zu achten. Bis zu einem bestimmten Punkt müsst Ihr mit der Hauptstory weitergekommen sein, sonst heißt es Game Over. Doch sowohl Dungeon-Ausflüge, Nebenquests und das bekannte Beziehungssystem lassen sich alle gut planen. Am Ende steht ein Rollenspiel-Brett, in das Ihr Euch zwar reinfuchsen müsst, was sich dafür aber auch extrem lohnen wird. Facts: Spiel: "Metaphor: ReFantazio"



Genre: JRPG

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox Series

USK: ab 16 Jahren

Preis: circa 60 Euro

Neva

Heldin Alba ist mit dem Wolfswesen Neva unterwegs. © Nomada Studio/Devolver Digital Künstlerische Spiele gab es schon immer. Aber "Neva" setzt gefühlt noch einen drauf. Entwickler Nomada Studio haben mit "Gris" bereits ein außergewöhnliches Werk geschaffen, dass Euch vor allen Dingen grafisch in den Bann zieht. "Neva" tut dies nicht weniger. Ihr schlüpft in die Rolle von Kriegerin Alba, die schlicht und ergreifend dem Ende der Welt ins Auge blicken muss. In verschiedenen Jahreszeiten erzählt, zeigt das Spiel im Kern aktuelle Probleme, die unsere Natur und Umwelt betreffen, in ausgefallener Form. Alba wird dabei begleitet vom Wolfswesen Neva, das zusammen mit Euch das Schlimmste noch verhindern möchte. Spielerisch bleibt das sehr seicht. Ihr konzentriert Euch hauptsächlich aufs Springen und bekommt pro Abschnitt eine spezielle Fähigkeit an die Hand, die Euch beispielsweise erlaubt, Neva zum Angriff vorzuschicken. Doch die knapp fünf Stunden Spielzeit werden Euch trotzdem fesseln, weil die außergewöhnliche Musik und das Farbenspiel einfach perfekt zusammenpassen. Facts: Spiel: "Neva"



Genre: Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series, Switch

USK: ab 12 Jahren

Preis: circa 20 Euro

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

"Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" ist ein klassisches JRPG, das Euch einiges an Zeit kosten wird. © Square Enix Ihr habt mal eben locker um die 80 Stunden Zeit und würdet Euch gern in ein klassisches JRPG reinbeißen? Dann braucht Ihr gar nicht länger überlegen, holt Euch "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven". Das Remake des Pixel-Originals aus dem Jahr 1993 ist eine absolute Wucht geworden und besticht vor allen Dingen durch sein tolles rundenbasiertes Kampfsystem und die Geschichte rund um sieben vermeintliche Helden, die sich charakterlich offenbar ziemlich gewandelt haben nach dem Krieg. Hier auch nur ansatzweise zu erklären, worum es im Kern geht, würde den Rahmen sprengen. Klar ist, dass es viele Spiele dieser JRPG-Sorte gibt, aber "Romancing SaGa 2" ist dabei sehr gut gemacht. Das Original war beispielsweise ziemlich schwierig. Die Neuauflage bietet einige Quality-of-Life-Verbesserungen, die sich aber auch ausschalten lassen. Zudem gibt es jetzt deutsche Bildschirmtexte und der Sound sitzt perfekt im Ohr. Was will man als Rollenspiel-Fan mehr? Facts: Spiel: "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven"



Genre: JRPG

Plattform: PC, PS4, PS5, Switch

USK: ab 12 Jahren

Preis: circa 60 Euro

Super Mario Party Jamboree

Das beste Spiel für einen Abend mit Freunden an der Switch? Gut möglich, dass "Super Mario Party Jamboree" diesen Preis gewinnen würde. © Nintendo Ja, hier ist der Name Programm. "Super Mario Party Jamboree" ist genau das, was sich Fans erhofft haben. Haufenweise kreative neue Ansätze in einer Reihe, die schon seit vielen Jahren ordentlich Stimmung macht. Eine Wagenladung Minispiele, tolle Spielbretter und einiges an Spielmodi: Gebt Euren Freunden die Switch-Controller in die Hand und Ihr werdet für einige Stunden einen tollen Partyabend haben. Ihr bekommt sozusagen genau das, was Ihr bestellt habt - mehr aber auch nicht. Denn viel mehr Tiefgang als eine Partie nach der anderen zu absolvieren und wenn möglich am Ende als Gewinner dazustehen, gibt es wie in den Vorgängern nicht. Muss es aber auch nicht. Facts: Spiel: "Super Mario Party Jamboree"



Genre: Partyspiel

Plattform: Switch

USK: ab 12 Jahren

Preis: circa 40 Euro