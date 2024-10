Diese Spiele-Knaller erscheinen im November!

In "Empire of the Ants" bekommen Spieler jedoch einen ganz anderen Eindruck. Man wird nämlich Teil einer großen kleinen Gemeinschaft.

Ab dem 20. November können wir endlich wieder die Welt von S.T.A.L.K.E.R. erkunden! © GSC Game World

17 Jahre mussten Spieler auf diesen Moment warten, nun ist es endlich so weit: Mit "Heart of Chornobyl" erscheint am 20. November der langersehnte Nachfolger zum legendären "S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl".

Wieder verschlägt es Euch dabei in die radioaktiv verseuchte Zone rund um das Kraftwerk von Chernobyl, in der es zahlreiche Geheimnisse zu lüften und ebenso viele Gefahren zu meistern gilt.

Wie im wegweisenden Vorgänger sollt Ihr dabei selbst über Euer Vorgehen entscheiden und so die Handlung der Geschichte beeinflussen können. "Heart of Chornobyl" (der Titel wurde im Zuge der russischen Invasion angepasst, um der ukrainischen Schreibweise zu entsprechen) setzt dabei erneut auf einen Mix aus Rollenspiel, Shooter und jede Menge Horror.

Erste Trailer lassen bereits wieder die düstere, beklemmende Atmosphäre erkennen, für die bereits das erste S.T.A.L.K.E.R. vor 17 Jahren von seinen Anhängern gefeiert wurde.

Ob Entwickler GSC Game World mit Teil 2 noch einmal ein solcher Erfolg gelingen wird, davon dürfen wir uns ab dem 20. November endlich ein Bild machen.

Facts: