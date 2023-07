Diese Geheimtipps im Juli sind Euch bestimmt durch die Finger gerutscht!

Leipzig - Der Sommer bietet teilweise so extreme Temperaturen, dass man am liebsten gar nicht vor die Tür gehen möchte. Dann kann es genau das Richtige sein, sich die Konsole zu schnappen und eine Runde zu daddeln. Und da haben wir ein paar Geheimtipps im Juli für Euch.

So versteckt Ihr Euch fortan im Horror-Adventure viel, könnt aber auch, ähnlich wie in "Alan Wake", Gegner mit Eurer Taschenlampe bekämpfen.

Mit "Gylt", das ursprünglich für Google Stadia erschienen ist, wird es direkt gruselig. Ihr schlüpft in die Rolle von Sally, die dummerweise in ein Zerrbild ihrer Stadt geraten ist, in der ihre Ängste und bösen Erinnerungen auf finstere und sehr reale Weise Gestalt annehmen.

Im Gegenteil! Gerade wer nach der Arbeit oder der Schule noch ein wenig an der Konsole oder am Rechner entspannen möchte, wird hier mit wunderbarer Unterhaltung belohnt - und das für einen Preis um die 20 Euro.

An der Erfolgsformel hat sich dabei nicht allzu viel verändert: Ihr erlebt nach wie vor in gemächlichem Tempo eine wunderbar erzählte Story, löst wenig herausfordernde Minirätsel und dürft Euch durchaus auch mal gruseln. Die ein oder andere Neuerung mehr hätte es durchaus sein können, wie wir auch in unserem Test zu "Oxenfree II" festgehalten haben . Das heißt jedoch nicht, dass es sich hier um ein schlechtes Spiel handelt.

Fünf Helden aus unterschiedlichen Reichen mit verschiedenen Fähigkeiten versuchen, eine gewaltige Dämonenarmee zu bezwingen. © DotEmu

Es gibt so Spiele, die werden immer und immer wieder veröffentlicht, bis sie letztendlich auf gefühlt jedem Gerät verfügbar sind. Genau so ein Fall ist "Might & Magic: Clash of Heroes", das ursprünglich 2009 erschien und einfach nicht kaputtzukriegen ist.

Die Definitive Edition, die im Juli für PC, PS4 und Switch erschienen ist, enthält neben den DLC auch überarbeitete Charakterporträts und einen erweiterten und neu ausbalancierten Online-Modus!

Im Kern wird die Geschichte von fünf Helden erzählt, die eine dämonische Verschwörung aufdecken müssen. Dafür kämpft Ihr taktisch in einem rundenbasierten System, das auch heute noch dermaßen süchtig macht, dass es keinen wundern dürfte, warum es "Might & Magic: Clash of Heroes" auf so vielen Plattformen gibt.

Ein längst überfälliger zweiter Teil in dem Stil wäre aber definitiv langsam wünschenswert!

