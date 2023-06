Diese Geheimtipps im Juni sind Euch bestimmt durch die Finger gerutscht!

In "Amnesia: The Bunker" müsst Ihr es allein in einem Weltkriegsbunker mit einem blutrünstigen Monster aufnehmen. Definitiv nichts für schwache Nerven. © Frictional Games

Sommersonne satt, chillig am Strand liegen und Cocktails schlürfen - ist so gar nicht Euer Fall? Dann wäre ein Ausflug in "Amnesia: The Bunker" vielleicht eher das richtige für Euch.

Im neuen Spiel der "Soma"-Macher wird Eurer Charakter während des Ersten Weltkriegs allein in einem trostlosen Bunker zurückgelassen. Wobei recht schnell klar wird, dass Ihr wohl doch nicht ganz allein seid, sondern sich ein unheimliches Wesen ebenfalls in den dunklen Gängen aufhält.

Im Vergleich zu den anderen "Amnesia"-Spielen habt Ihr jetzt sogar eine Waffe zur Verteidigung zur Verfügung. Der Fokus liegt aber ganz klar weiterhin auf Schleichen und Verstecken, um nicht im Handumdrehen das Zeitliche zu segnen.

Im Netz finden sich seit Release bereits zahlreiche positive Kommentare zum Spiel. So wird insbesondere die bedrohliche Horror-Atmosphäre gelobt.

Offenbar hat es Frictional Games geschafft ein packendes First-Person-Spiel zu erschaffen, das Ihr vielleicht doch nachholen solltet.

Facts: