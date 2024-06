Diese Spiele im Juli solltet Ihr definitiv nicht verpassen!

Aus der Ego-Sicht machen wir uns auf die Suche nach einem Serienmörder. Doch ist er wirklich der wahre Böse in der Geschichte? © Critical Hit Games

Die Zukunft ist oldschool. Mit "Nobody Wants to Die" wartet ein interaktiver Noir-Krimi in einem dystopischen New York City im Jahr 2329 auf uns.

Und das Setting macht neugierig: Unsterblichkeit ist möglich - wenn man bereit ist, einen bestimmten Preis dafür zu bezahlen.

In dieser Welt suchen wir - in der Rolle des Detective James Karra - zusammen mit unserer jungen Kollegin Sara Kai nach einem Mörder. Und geraten immer auch weiter in einen Sumpf aus dunklen Geheimnissen der Elite der Stadt.

Hier bahnt sich ein emotionaler Plot Twist an: Der Serienmörder hat es genau auf diese Eliten abgesehen. Denn das ewige Leben ist möglich, wenn man sein Bewusstsein in Speicherbänken ablegt oder auf einen anderen Körper überträgt.

Hier stecken also viele Möglichkeiten, wie sich diese Geschichte entwickeln könnte.

Entsprechend neugierig machen Setting, Idee und die uns noch unbekannte Geschichte selbst.

Facts: